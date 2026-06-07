Deportivo Maipú empata con Güemes en Santiago del Estero

El elenco de calle Vergara esperaba en su campo en los primeros minutos del partido y buscaba jugar de contragolpe ante el elenco santiagueño.

deportivo-maipu

A los 22' Galardi la mandó al córner tras un cabezazo preciso de Lazza. Vino el tiro de esquina desde la derecha y el defensor local exigió al arquero cruzado.

A los 29' Saccone encaró por la derecha, se pegó som ángulo y la pelota se fue desviada.

A los 43' Gerez se fue por la izquierda, metió un centro pinchado y Galardi la descolgó sin problemas.

No fue bueno el primer tiempo, donde los ditigidos por el Cholo Guiñazú intentaron un poco más que su rival, pero sin precisión en los últimos metros de la cancha.

A los 12' el equipo dirigido por Mariano Echeverría metió un contragolpe, se fue Saccone y definió cruzado. El visitante estuvo cerca de abrir el marcador.

A los 24' Gobetto tiró desde lejos, pero no pudo marcar.

Lo que viene para el Deportivo Maipú

Tras jugar con Güemes, el equipo maipucino recibirá a Tristán Suárez el domingo 14 de junio a las 16.30, por la fecha 18 del certamen.