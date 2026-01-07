Inicio Ovación Automovilismo Bruno Jacomy
Ilusión mendocina

¿Cómo quedó Bruno Jacomy tras la cuarta etapa del Rally Dakar?

Cerrada la etapa maratón del Rally Dakar, Bruno Jacomy y su compañero Lucas Del Río siguen prendidos en la general

Por UNO
Bruno Jacomy sigue con una gran labor en el Rally Dakar.

El Rally Dakar no se detiene. El rugido de los motores vivió otra vibrante jornada con su cuarta etapa en las arenas de Arabia Saudita. Bruno Jacomy volvió a estar dentro del top 10 y se mantiene muy bien posicionado en la clasificación general junto a su compañero chileno Lucas Del Río en Challenger.

La ciudad árabe de Alula vibró con los más de 400 kilómetros de maratón. Ahí, la dupla trasandina Bruno Jacomy-Del Río cumplió con otra buena labor, ubicándose en el puesto 6. El registro fue de 5:42:10, quedando a 18:58 de los ganadores Cavigliasso y Pertigarini, el matrimonio argentino.

Llegando al tercio de la competencia, el trabajo de Bruno Jacomy viene siendo más que alentador: terminó noveno en la etapa 1, ganó la etapa 2, fue cuarto en la tercera más el sexto puesto en la carrera de hoy. Ese tiempo acumulado le permite ocupar el puesto 4 de la tabla general, a solo 13:32 de los punteros Seaidan-Flick.

jacomy
Bruno Jacomy est&aacute; cuarto en la general.

Los ganadores de la etapa 4 del Rally Dakar

  • Ultimate: Lategan-Cummings
  • Rally GP: Schareina
  • Rally 2: Theric
  • SSV: Heger-Eddy
  • Mission 1000: Pascual

Así será la etapa 5

La Etapa 5 del Rally Dakar 2026, a correrse este jueves 8 de enero, tendrá una distancia cronometrada de 356 km para motos y 372 km para autos, con un total de aproximadamente 417 km para motos y 428 km para autos, yendo desde el campamento refugio hasta Hail en Arabia Saudita

