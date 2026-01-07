¿Cómo quedó Bruno Jacomy tras la cuarta etapa del Rally Dakar?

La ciudad árabe de Alula vibró con los más de 400 kilómetros de maratón. Ahí, la dupla trasandina Bruno Jacomy-Del Río cumplió con otra buena labor, ubicándose en el puesto 6. El registro fue de 5:42:10, quedando a 18:58 de los ganadores Cavigliasso y Pertigarini, el matrimonio argentino.

Llegando al tercio de la competencia, el trabajo de Bruno Jacomy viene siendo más que alentador: terminó noveno en la etapa 1, ganó la etapa 2, fue cuarto en la tercera más el sexto puesto en la carrera de hoy. Ese tiempo acumulado le permite ocupar el puesto 4 de la tabla general, a solo 13:32 de los punteros Seaidan-Flick.