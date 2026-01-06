Bruno Jacomy: buena tercera etapa y cerca del podio en la general del Rally Dakar

Y ese obsequio de Bruno Jacomy fue cerrar otra buena etapa en el tercer capítulo de la competencia. Como navegante del chileno Lucas Del Río, el crédito local terminó en el quinto lugar en los más de 400 kilómetros que recorrieron dentro de la ciudad de Alula, quedadon a 17:46 de los ganadores Klaaseen y el argentino Sanz.

El acumulado de la dupla trasandina marca un noveno lugar en el estreno, el triunfazo en la etapa 2 y la reciente quinta colocación en la jornada de hoy, acumulado que les permite estar expectantes y cerca del podio, ocupando el cuarto lugar de la clasificación general con diferencia +9:45.