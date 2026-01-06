Inicio Ovación Automovilismo Bruno Jacomy
Challenger

Bruno Jacomy: buena tercera etapa y cerca del podio en la general del Rally Dakar

Tras ganar la segunda etapa, Bruno Jacomy y Lucas Del Río cumplieron con otra buena labor en tierras árabes

Por UNO
Bruno Jacomy está cuarto en la general.

Un regalo de cumpleaños especial para Bruno Jacomy en pleno desierto de Arabia Saudita. El piloto mendocino pasó un día especial en plena competencia, cambiando el calor de los suyos por el del los motores de un Rally Dakar tan exigente como apasionante.

Y ese obsequio de Bruno Jacomy fue cerrar otra buena etapa en el tercer capítulo de la competencia. Como navegante del chileno Lucas Del Río, el crédito local terminó en el quinto lugar en los más de 400 kilómetros que recorrieron dentro de la ciudad de Alula, quedadon a 17:46 de los ganadores Klaaseen y el argentino Sanz.

El acumulado de la dupla trasandina marca un noveno lugar en el estreno, el triunfazo en la etapa 2 y la reciente quinta colocación en la jornada de hoy, acumulado que les permite estar expectantes y cerca del podio, ocupando el cuarto lugar de la clasificación general con diferencia +9:45.

Los mejores argentinos en la etapa 3

  • El martes dejó a un Kevín Benavides que sigue trepando pese a las adversidades. En motos, logró un valioso quinto lugar y se ubica cuarto en la general.
  • Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, el matrimonio cordobés que ganó en 2025, se recuperó de una jornada compleja con un P4 y ahora está 6° en el acumulado,

El Rally Dakar prepara su maraton

La cuarta etapa tendrá su maraton en la jornada de este martes. El recorrido será nuevamente dentro de la ciudad de Alula. Allí, los pilotos se preparan para recorrer otros arduos 417 kilómetros, con apenas 75 kilómetros de enlace.

