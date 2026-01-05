Inicio Ovación Automovilismo Bruno Jacomy
Bruno Jacomy, tras ganar la etapa 2 del Rally Dakar: "No puedo más de la felicidad"

El único mendocino en el Rally Dakar contó sus sensaciones luego de una jornada perfecta. La dedicatoria y el regalo por adelantado para Bruno Jacomy

Amadeo Inzirillo
Por Amadeo Inzirillo [email protected]
Bruno Jacomy con su medalla.

Bruno Jacomy sigue envuelto en una felicidad tan única como extrema. El único participante mendocino en el Rally Dakar 2026 logró adjudicarse la etapa 2 junto a su compañero, el chileno Lucas Del Río, y la alegría es total. Con el triunfo, se mantienen en el podio en la categoría Challenger.

"No puedo más de la felicidad, realmente. Estoy que no lo creo todavía. Hicimos una etapa increíble, se nos dio todo. El Rally Dakar te da esto: un día te sale todo y otro día no te sale nada. Tuvimos un día espectacular, ganando la etapa", dijo el mendocino a la distancia desde las arenas de Arabia Saudita.

Jacomy y Del R&iacute;o tras ganar la etapa.

Jacomy y Del Río tras ganar la etapa.

Triunfo sentenciado, Bruno Jacomy tuvo tiempo para los agradecimientos post victoria: "Quiero mandarle un saludo enorme a la Agu y a la Azul que siempre hacen el aguante desde casa. A Lucas que se manejó todo y al gran equipo que tenemos acá en Arabia Saudita. Es un regalo adelantado de cumpleaños".

El navegante soplará las velitas en plenas dunas del desierto árabe este miércoles, cuando afronte la etapa 3 de la competencia, sin dudas, un hermoso regalo para seguir dando pelea en la categoría. Orgullo provincial.

Cómo será la tercera etapa del Rally Dakar

El camino para Bruno Jacomy en el Rally Dakar tendrá un nuevo capítulo este martes en la continuidad de la agenda. La etapa 3 será este martes completamente en la ciudad de Alula.

El recorrido será de 422 kilómetros con 314 kilómetros especial.

