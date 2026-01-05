Bruno Jacomy, tras ganar la etapa 2 del Rally Dakar: "No puedo más de la felicidad"

"No puedo más de la felicidad, realmente. Estoy que no lo creo todavía. Hicimos una etapa increíble, se nos dio todo. El Rally Dakar te da esto: un día te sale todo y otro día no te sale nada. Tuvimos un día espectacular, ganando la etapa", dijo el mendocino a la distancia desde las arenas de Arabia Saudita.
Triunfo sentenciado, Bruno Jacomy tuvo tiempo para los agradecimientos post victoria: "Quiero mandarle un saludo enorme a la Agu y a la Azul que siempre hacen el aguante desde casa. A Lucas que se manejó todo y al gran equipo que tenemos acá en Arabia Saudita. Es un regalo adelantado de cumpleaños".
El navegante soplará las velitas en plenas dunas del desierto árabe este miércoles, cuando afronte la etapa 3 de la competencia, sin dudas, un hermoso regalo para seguir dando pelea en la categoría. Orgullo provincial.
Embed - Bruno Jacomy tras ganar la segunda etapa del Dakar 2026
Cómo será la tercera etapa del Rally Dakar
El camino para Bruno Jacomy en el Rally Dakar tendrá un nuevo capítulo este martes en la continuidad de la agenda. La etapa 3 será este martes completamente en la ciudad de Alula.
El recorrido será de 422 kilómetros con 314 kilómetros especial.