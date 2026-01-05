Bruno Jacomy, tras ganar la etapa 2 del Rally Dakar: "No puedo más de la felicidad"

"No puedo más de la felicidad, realmente. Estoy que no lo creo todavía. Hicimos una etapa increíble, se nos dio todo. El Rally Dakar te da esto: un día te sale todo y otro día no te sale nada. Tuvimos un día espectacular, ganando la etapa", dijo el mendocino a la distancia desde las arenas de Arabia Saudita.

jacomy del rio 1 Jacomy y Del Río tras ganar la etapa.

Triunfo sentenciado, Bruno Jacomy tuvo tiempo para los agradecimientos post victoria: "Quiero mandarle un saludo enorme a la Agu y a la Azul que siempre hacen el aguante desde casa. A Lucas que se manejó todo y al gran equipo que tenemos acá en Arabia Saudita. Es un regalo adelantado de cumpleaños".