Colapinto explicó cómo sobrellevó sentirse incapaz de ir rápido con el monoplaza de Alpine

Revista Rolling Stone Franco Colapinto fue elegido para la primera edición del 2026 de la revista Rolling Stone.

Colapinto explicó cómo sobrellevó sentirse incapaz de ir rápido en el monoplaza de Alpine

Los autos de Alpine nunca estuvieron a la altura de la F1, eso quedó demostrado competencia tras competencia ya que los resultados quedaron en evidencia: la escudería francesa solo sumó 22 puntos (todos logrados por Pierre Gasly).

Es por eso que Colapinto hace hincapié en lo aprendido más allá de los resultados: "Fue muy largo, un año en el que aprendí un montón y tuve una cantidad de experiencias increíbles. Fue un aprendizaje de golpe de cómo controlar las emociones y gestionar momentos difíciles".

Nunca había tenido una temporada en la que me sintiera tan incapaz de ir rápido, de estar donde yo quería estar. Nunca había tenido una temporada en la que me sintiera tan incapaz de ir rápido, de estar donde yo quería estar.

En diálogo con El Gráfico admitió que es muy competitivo y que nunca tuvo un año "en el que dijera: 'No puedo ganar, pelear un podio, una pole position'. Yo siempre sabía que si hacía las cosas bien y trabajaba con el equipo, iba a poder". Sin embargo, los puntos nunca llegaron: "Cuando ves que el resultado no llega, es muy difícil de manejar".

¡Franco Colapinto para Rolling Stone Argentina!



️ | "Este año fue uno muy largo, fue un aprendizaje muy de golpe."



"Nunca había tenido una temporada en la que me sintiera a veces tan incapaz de ir rápido, de estar donde yo quería estar."

"El nivel de frustración y de sentirte inferior a los demás es mucho más grande que el disfrute por poder estar en la Fórmula 1. Además está le expectativa de todo el mundo alrededor, pero esto es lo que tenemos", continuó analizando.

Franco Colapinto Franco Colapinto posó para la RS.

El crecimiento de Franco Colapinto desde cuando andaba a cuatriciclo con 4 años

El piloto argentino recordó su infancia en Exaltación de la Cruz: "Era muy fanático de los fierros. Desde los 4 años andaba en cuatriciclo, era un loquito, los vecinos me querían matar. A los 7 años tenía un Raptor 350, no llegaba a los cambios con los pies. Mi viejo está más loco que yo".

"Descubrí el simulador y eso me trajo al TC y a las carreras de asfalto. Para mi todo era el Dakar, iba a la colectora a ver los autos del Dakar pasar, pasaban justo por enfrente de casa y a mí me encantaba eso", manifestó sobre sus pasiones.

Su crecimiento continuó en la F2 y se ocupó de relatar que es muy diferente a la F1: "En la Fórmula 2 te podés dormir una siesta si querés, y en la Fórmula 1 no tenés ni 5 minutos, hasta tenés que comer con los ingenieros".

"Había jueves a la noche en los que estaba destrozado antes de que empezara todo, en cero, más cansado que después del domingo en la carrera. Manejar un Fórmula 1 es el 10%, después hay un montón de cosas que no tienen nada que ver con manejar", reveló.

Franco Colapinto - Revista Rolling Stone

Colapinto y la revolución de los hinchas argentinos

Los hinchas argentinos han estado muy presentes en los diferentes circuitos apoyando a Colapinto y revolucionando a la Fórmula 1 con una particular manera de ser: "Los pilotos no pueden creer el nivel de apoyo que tenemos. Max Verstappen me dice: 'es increíble, están en todos lados'. Incluso están en las pistas que decís: 'acá no llegan'".

Franco Colapinto del impacto del apoyo argentino



"Los pilotos europeos no pueden creer el nivel de apoyo que tengo. Max Verstappen dice 'es increíble, están en todos los circuitos, en todos lados'."



"A todos les sorprende, no pueden creerlo. A los pilotos, a la Fórmula 1."

"Es muy lindo y especial el hecho de haber traído de vuelta al país este deporte, generar tantos fanáticos nuevos, porque es el deporte que amo y al que seguí desde muy chiquito", concluyó Franco Colapinto.