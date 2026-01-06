El británico de 61 años se refirió al tiempo de maduración que puede llegar a tener el nacido en Pilar e hizo hincapié en una trayectoria que deberá vivenciar para alcanzar la zona de puntos.
El director de Alpine habló sobre el futuro de Franco Colapinto
Steve Nielsen analizó el presente de Franco Colapinto con un 2025 que quedará para el olvido, pero donde el argentino hizo lo suficiente para lograr la renovación: "Hubo carreras a principios de año en las que estuvo a la altura de Pierre, y en un par de ocasiones incluso llegó a ser más rápido".
"Está en ese camino, y le brindaremos todo el apoyo necesario para que sea lo más rápido posible, ya sea más rápido que Pierre o casi", explicó haciendo referencia a que buscará la igualdad entre los pilotos y que no hayan favoritos en las decisiones tomadas en competencia.
Franco necesita tiempo para que ese talento que tiene madure y rinda para sumar puntos.
"Franco es un piloto joven. Hemos visto a otros pilotos jóvenes pasar por momentos buenos y difíciles; él está en esa trayectoria", analizó el británico.
En la temporada 2025 Alpine logró 22 puntos, todos obtenido por el piloto francés: "Lo importante para nosotros es tener dos pilotos puntuando en el campeonato. Necesitamos estabilidad en el segundo coche y darle tiempo a ese talento para que madure y nos aporte puntos. Se necesitan dos pilotos".
El calendario de pruebas para Franco Colapinto
En la temporada 2026 habrá un incremento significativo en cuanto a las pruebas que podrán realizar las escuderías ya que hasta 2025 solo contaban con una sola semana de pruebas, pero ahora tendrán tres sesiones de pruebas que se realizarán en España y Baheréin, aunque una de ellas será privada.
Es así que desde el 26 al 30 de enero de 2026 se llevará adelante una prueba que se extenderá durante cinco días donde las escuderías tienen la oportunidad de verificar que el auto y los sistemas funcionan como se espera y de resolver cualquier problema para que no interfiera con las pruebas de pretemporada. Estas actividades serán privadas y ni los hinchas ni la prensa tendrá acceso.
Luego, desde el 11 al 13 de febrero la Fórmula 1 viajará a Sakhir porque en el circuito Internacional de Bahréin se realizará la segunda tanda de entrenamientos; en esta oportunidad habrá público además de transmisión para la televisión.