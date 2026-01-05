Así ruge el nuevo monoplaza Alpine de Franco Colapinto para la temporada 2026

Mientras que hay grandes expectativas con una Máxima donde, a priori, todos los pilotos y escuderías podrían ser protagonistas, la escudería francesa mostró cómo es el monoplaza del nacido en Pilar y del francés.
Así ruge el nuevo monoplaza Alpine de Franco Colapinto
El A526 de Alpine ya está listo para comenzar a rodar en los circuitos de la Fórmula 1 y la escudería francesa decidió comenzar a ilusionar a sus fanáticos con un video que muestra cómo se escucha el nuevo motor que tendrán los monoplazas en 2026.
El lugar elegido fue Enston (Inglaterra) donde Alpine tiene la sede principal; el video compartido por las cuentas oficiales comienza con el canto de los pajaritos y el amanecer hasta que irrumpe en escena el equipo de Colapinto y el ruido de un motor que promete dar grandes alegrías a los argentinos.
El video estuvo acompañado con frases llenas de esperanza: "Una nueva era. El A526 está vivo"; los comentarios de los fanáticos de Colapinto no tardaron en llegar y expresaban en mayor medida que ahora el argentino si tendrá un auto competitivo.
Para la próxima temporada los monoplazas tendrán motores Mercedes dejando atrás la relación con Renault, motores que fueron fuertemente criticados por carecer de potencia.
Franco Colapinto tiene un nuevo monoplaza
El motor de Mercedes tuvo que adecuarse a las nuevas regulaciones que la FIA estableció para la temporada 2026. Se trata de híbridos V6 de 1.6 litros, pero la electricidad tendrá un papel fundamental porque el 50% de la potencia dependerá de ella; antes solo proveía el 20% de la energía, aproximadamente. Además, las normas expresan que la otra mitad estará impulsada por la vía tradicional de combustión interna.
"Lo pasado, pisado" comienza expresando este artículo periodístico donde el motor de Renault (y su falta de potencia) quedan en el olvido para darle paso a "una nueva era". El 23 de enero Alpine mostrará sus nuevos monoplazas en Barcelona donde Franco Colapinto y Pierre Gasly buscarán dar vuelta la página y hacer historia.