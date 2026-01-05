Así ruge el nuevo monoplaza Alpine de Franco Colapinto para la temporada 2026

Embed Discipline, hardwork and dedication.



It’s all formulating our 2026. pic.twitter.com/7zTgEWjQRF — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) December 21, 2025

El lugar elegido fue Enston (Inglaterra) donde Alpine tiene la sede principal; el video compartido por las cuentas oficiales comienza con el canto de los pajaritos y el amanecer hasta que irrumpe en escena el equipo de Colapinto y el ruido de un motor que promete dar grandes alegrías a los argentinos.

El video estuvo acompañado con frases llenas de esperanza: "Una nueva era. El A526 está vivo"; los comentarios de los fanáticos de Colapinto no tardaron en llegar y expresaban en mayor medida que ahora el argentino si tendrá un auto competitivo.

Embed A new era. A526 is alive. pic.twitter.com/v3NADzd3VI — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) January 5, 2026

Para la próxima temporada los monoplazas tendrán motores Mercedes dejando atrás la relación con Renault, motores que fueron fuertemente criticados por carecer de potencia.

franco colapinto abu dhabi El anterior coche de Franco Colapinto quedó en la historia.

Franco Colapinto tiene un nuevo monoplaza

El motor de Mercedes tuvo que adecuarse a las nuevas regulaciones que la FIA estableció para la temporada 2026. Se trata de híbridos V6 de 1.6 litros, pero la electricidad tendrá un papel fundamental porque el 50% de la potencia dependerá de ella; antes solo proveía el 20% de la energía, aproximadamente. Además, las normas expresan que la otra mitad estará impulsada por la vía tradicional de combustión interna.

"Lo pasado, pisado" comienza expresando este artículo periodístico donde el motor de Renault (y su falta de potencia) quedan en el olvido para darle paso a "una nueva era". El 23 de enero Alpine mostrará sus nuevos monoplazas en Barcelona donde Franco Colapinto y Pierre Gasly buscarán dar vuelta la página y hacer historia.