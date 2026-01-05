Franco Colapinto opinó sobre el nuevo reglamento de la Fórmula 1

Gracias a estas modificaciones el A526 será más competitivo: "Por supuesto, un coche que tendrá un rendimiento más competitivo que este año y, sí, también mejor para los novatos".

Y apuesta a una Fórmula 1 más competitiva: "No llevamos tanto tiempo con este coche como con los demás, y creo que esto va a equilibrar un poco más las cosas entre todos los pilotos y la parrilla".

Franco Colapinto - Alpine - F1 Detrás de Franco Colapinto hay un gran equipo.

Franco Colapinto analizó su 2025

En cuanto a la campaña realizada en 2025 donde logró debutar con Alpine y ganarse la titularidad opinó: "Creo que el equipo, desde que me uní, ha dado grandes pasos para ayudarme a sentirme mejor y más cómodo con el coche. No rendirse y seguir adelante en los momentos difíciles fue algo que me sorprendió mucho".

"Cuando las cosas no van bien, como esperas o como quieres, es difícil mantener la motivación y seguir adelante semana tras semana, intentando rendir y descubrir cosas nuevas, y lo vi en el equipo", explicó Colapinto.

Para terminar reflexionó sobre el apoyo que tuvo de parte de la escudería francesa: "Eso fue muy impresionante para mí y es algo que creo que cuando el auto sea competitivo traerá muchos buenos resultados al equipo porque se lo merecen y espero que llegue más pronto que tarde".