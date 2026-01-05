Inicio Ovación Automovilismo Colapinto
Palpitó el debut

Franco Colapinto opinó sobre el nuevo reglamento de la Fórmula 1

El nuevo reglamento de la Fórmula 1 traería más equidad entre los equipos por lo que el rendimiento de Franco Colapinto puede mejorar

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Franco Colapinto espera que el 2026 haya más paridad.

Franco Colapinto se prepara para afrontar su primera temporada como titular y tiene la posibilidad de mejorar ampliamente lo realizado en 2025 donde no logró sumar puntos y su rendimiento estuvo lejos del deseado por Alpine. Los cambios en los monoplazas son un aspecto muy positivo ya que desde la escudería francesa aseguran que esta vez si estarán en competencia.

Además, el nuevo reglamento apunta a una mayor paridad entre los coches, por lo que se espera que los tiempos del piloto argentino estén más cerca de los de sus rivales.

Colapinto - Gasly
Franco Colapinto y Pierre Gasly confían en estar entre los mejores.

Franco Colapinto opinó sobre el nuevo reglamento de la Fórmula 1

En diálogo con Pit Debrief explicó que los cambios son positivos porque buscan que todas las escuderías tengan un mejor rendimiento: "Creo que 2026, especialmente para los novatos, es un coche completamente nuevo, que nadie conoce bien, y probablemente traerá un poco más de igualdad entre los pilotos y la parrilla, y es algo que esperamos que suceda".

Gracias a estas modificaciones el A526 será más competitivo: "Por supuesto, un coche que tendrá un rendimiento más competitivo que este año y, sí, también mejor para los novatos".

Y apuesta a una Fórmula 1 más competitiva: "No llevamos tanto tiempo con este coche como con los demás, y creo que esto va a equilibrar un poco más las cosas entre todos los pilotos y la parrilla".

Franco Colapinto - Alpine - F1
Detrás de Franco Colapinto hay un gran equipo.

Franco Colapinto analizó su 2025

En cuanto a la campaña realizada en 2025 donde logró debutar con Alpine y ganarse la titularidad opinó: "Creo que el equipo, desde que me uní, ha dado grandes pasos para ayudarme a sentirme mejor y más cómodo con el coche. No rendirse y seguir adelante en los momentos difíciles fue algo que me sorprendió mucho".

"Cuando las cosas no van bien, como esperas o como quieres, es difícil mantener la motivación y seguir adelante semana tras semana, intentando rendir y descubrir cosas nuevas, y lo vi en el equipo", explicó Colapinto.

Para terminar reflexionó sobre el apoyo que tuvo de parte de la escudería francesa: "Eso fue muy impresionante para mí y es algo que creo que cuando el auto sea competitivo traerá muchos buenos resultados al equipo porque se lo merecen y espero que llegue más pronto que tarde".

