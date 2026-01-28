Inicio Ovación Fútbol Gimnasia y Esgrima de Mendoza
Torneo Apertura

Luciano Paredes se fue con un sabor amargo tras la derrota de Gimnasia y Esgrima ante San Lorenzo

Luciano Paredes, defensor de Gimnasia y Esgrima analizó la caída por 1 a 0 ante San Lorenzo, de local, por la segunda fecha del Torneo Apertura

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Luciano Paredes con la 32 habló tras la derrota de Gimnasia y Esgrima ante San Lorenzo.

Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Gimnasia y Esgrima en su estreno oficial de local perdió por la mínima diferencia ante San Lorenzo. Tras la derrota, el defensor Luciano Paredes analizó la caída ante el Ciclón en el Víctor Legrotaglie y no pudo ocultar su bronca por el traspié en la segunda fecha del Torneo Apertura.

Gimnasia y Esgrima San Lorenzo
Gimnasia y Esgrima en su debut de local no pudo con San Lorenzo que se llevó la victoria.

Luciano Paredes sobre la derrota ante San Lorenzo reconoció: "Nos vamos con el sabor amargo con esta derrota, hicimos un gran partido. Tuvimos varias situaciones para marcar y no lo pudimos definir. Ellos llegaron una vezm y convirtieron. Nosotros buscamos hasta el final y no se nos dio".

Embed - Luciano Paredes analizó la derrota de Gimasia y Esgrima ante San Lorenzo

"En esta categoría, los detalles marcan la diferencia, nosotros no pudimos ser efectivos y terminamos perdiendo el partido", agregó el ex jugador del Deportivo Maipú.

"Ahora hay que pensar en el próximo rival que es Unión, donde trataremos de hacer un buen partido y lograr un resultado positivo".

Luciano Paredes y su continuidad en Gimnasia y Esgrima

Luciano Paredes fue el primer refuerzo que llegó a Gimnasia y Esgrima. El defensor que llegó desde el Deportivo Maipú ha tenido buenos rendimientos en los dos partidos que disputó como titular. Sobre su etapa en el Lobo, el lateral afirmó: "La verdad que lo que venía buscando hace mucho tiempo de jugar en primera división. Hicimos una buena pretemporada, estamos para sumar y a seguir creciendo en cada partido que nos toque jugar".

Lo que viene para Gimnasia y Esgrima

Gimnasia y Esgrima, tras la derrota ante San Lorenzo en el estadio Víctor Legrotaglie, ahora se preparará para visitar a Unión en Santa Fe. El cotejo ante el Tatengue se disputará el próximo lunes 2 de febrero desde las 22.

El próximo del Lobo en condición de local será ante Instituto de Córdoba el domingo 8 de febrero a las 22.15.

