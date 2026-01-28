Luciano Paredes se fue con un sabor amargo tras la derrota de Gimnasia y Esgrima ante San Lorenzo

"Ahora hay que pensar en el próximo rival que es Unión, donde trataremos de hacer un buen partido y lograr un resultado positivo".

Luciano Paredes y su continuidad en Gimnasia y Esgrima

Luciano Paredes fue el primer refuerzo que llegó a Gimnasia y Esgrima. El defensor que llegó desde el Deportivo Maipú ha tenido buenos rendimientos en los dos partidos que disputó como titular. Sobre su etapa en el Lobo, el lateral afirmó: "La verdad que lo que venía buscando hace mucho tiempo de jugar en primera división. Hicimos una buena pretemporada, estamos para sumar y a seguir creciendo en cada partido que nos toque jugar".

Lo que viene para Gimnasia y Esgrima

Gimnasia y Esgrima, tras la derrota ante San Lorenzo en el estadio Víctor Legrotaglie, ahora se preparará para visitar a Unión en Santa Fe. El cotejo ante el Tatengue se disputará el próximo lunes 2 de febrero desde las 22.

El próximo del Lobo en condición de local será ante Instituto de Córdoba el domingo 8 de febrero a las 22.15.