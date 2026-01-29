Las fracciones suelen ser sencillas, pero si se le agrega una incógnita, un número cuyo valor es desconocido, aparece un nuevo nivel de desafío matemático. En el ejercicio planteado te enfrentarás a una división de fracciones que esconde un valor clave que denominamos "A". Muchos creen que se resuelve en segundos, pero un pequeño detalle puede cambiarlo todo.
Nuevo desafío matemático: ¿cuál es el valor de A?
Con conocimientos básicos acerca de fracciones se puede puede encontrar fácilmente el valor de la incógnita A
¿Alcanza con que apliques el procedimiento habitual o hay que pensar un poco más todavía? Poné a prueba tu razonamiento con este desafío matemático, revisá cada paso con calma y descubrí si realmente dominás las operaciones con fracciones. Eso sí: tomate todo el tiempo que sea necesario, analizá la operación y animate a encontrar el valor correcto de "A".
No vale recurrir a la ayuda de la IA.
Desafío matemático: ¿cuál es el valor de "A" en la división de estas fracciones?
¿Cómo determinarías el valor de "A" en la división de estas fracciones?.
A/4 ÷ 10/4 = 2
Para resolverlo y encontrar el valor de A, seguimos estos pasos:
-
Simplificar la división de fracciones: dividir por una fracción es lo mismo que multiplicar por su inversa.A/4 x 4/10 = 2
-
Multiplicar las fracciones: entonces los números 4 se cancelan entre sí y queda.A x 10 = 2
-
Despejar A: pasamos el 10 multiplicando al otro lado.A = 10 x 2
El valor de A es 20.
Averiguar el resultado correcto en este desafío matemático (el valor de la incógnita A) mejora el funcionamiento del cerebro y acelera tu rapidez mental. Así lo asegura un estudio de la Universidad de Princeton, publicado en su revista de Neurociencia.
Resolver el este tipo de desafío matemático pone a funcionar tus neuronas, lo que deja un gran beneficio para el funcionamiento de tu cerebro.