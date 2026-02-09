Inicio Ovación Fútbol Ariel Broggi
Fútbol

Ariel Broggi destacó el triunfo de Gimnasia y Esgrima: "Había que salir rápido de la nube negra"

Luego de la trabajada y luchada victoria de GImnasia y Esgrima en el Víctor Legrotaglie, Ariel Broggi expresó sus sensaciones en conferencia de prensa

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Broggi destacó la importancia del triunfo.

Broggi destacó la importancia del triunfo.

Gimnasia y Esgrima cosechó un trabajada victoria en el Víctor Legrotaglie. La primera en la Liga Profesional en casa y la segunda del torneo. Fue 1-0 ante Instituto de Córdoba por el gol de Facundo Lencioni cuando el reloj marcaba 28 minutos de la segunda etapa.

Tras el encuentro, y el desahogo por haber sumado de a tres luego de la dolorosa derrota en Santa Fe, quien enfrentó los micrófonos fue Ariel Broggi. El DT del Mensana analizó lo sucedido en el verde césped, donde los suyos se impusieron ante la Gloria.

Broggi
Ariel Broggi y Miliki Jim&eacute;nez en el V&iacute;ctor Legrotaglie.

Ariel Broggi y Miliki Jiménez en el Víctor Legrotaglie.

La palabra de Ariel Broggi en conferencia

Embed - Ariel Broggi, DT de Gimnasia, post triunfo ante Instituto

"Un grupo no se arma de un día para el otro y la realidad es que hemos traído muchos chicos, otros estaban acá, entonces para armar un grupo necesitamos tiempo. Obviamente a veces no lo tenés, está claro, porque estás compitiendo, pero me parece que hoy ante un penal en contra, un gol anulado y las adversidades que tuvimos, el equipo siempre estuvo. Por suerte llegó el gol y después lo sostuvimos. Para mí la conclusión de esto es que que el partido lo ganó el grupo".

Embed - Ariel Broggi habló tras el triunfo de Gimnasia ante Instituto

"Creo que tenemos que trabajar todo, no solo en defensa, más allá de que el rival juega, pero también por otro lado creo que en los primeros 15 minutos debemos haber pateado ocho tiros al arco. Entonces, si hubiéramos podido de alguna manera abrir el partido, todo se va acomodando porque lo podés construir de otra manera, pero bueno, la conclusión es que somos Gimnasia y vamos a sufrir".

Embed - Ariel Broggi en conferencia de prensa posterior victoria de Gimnasia ante Instituto

"Entiendo que la gente quiere ganar, yo también quiero ganar, no es una conformidad, pero cuando hablo de salir rápido de la nube negra, es saber que vos mirás la tabla hoy y estamos octavos, hemos ganado un 50% de los puntos, venimos de un ascenso y el primer objetivo nuestro es mantener la categoría. Después el transcurso del año nos irá diciendo para qué estamos, pero hoy estamos arriba de todos los que están en la misma situación que nosotros en esa pelea que tenemos como primer objetivo. Entonces, salir rápido de la nube negra es eso, ganar y saber que la gente de Gimnasia se va a dormir octavo y arriba de todos los que estamos en esa pelea tan difícil y tan larga".

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas