Ariel Broggi destacó el triunfo de Gimnasia y Esgrima: "Había que salir rápido de la nube negra"

Embed - Ariel Broggi habló tras el triunfo de Gimnasia ante Instituto
"Creo que tenemos que trabajar todo, no solo en defensa, más allá de que el rival juega, pero también por otro lado creo que en los primeros 15 minutos debemos haber pateado ocho tiros al arco. Entonces, si hubiéramos podido de alguna manera abrir el partido, todo se va acomodando porque lo podés construir de otra manera, pero bueno, la conclusión es que somos Gimnasia y vamos a sufrir".
Embed - Ariel Broggi en conferencia de prensa posterior victoria de Gimnasia ante Instituto
"Entiendo que la gente quiere ganar, yo también quiero ganar, no es una conformidad, pero cuando hablo de salir rápido de la nube negra, es saber que vos mirás la tabla hoy y estamos octavos, hemos ganado un 50% de los puntos, venimos de un ascenso y el primer objetivo nuestro es mantener la categoría. Después el transcurso del año nos irá diciendo para qué estamos, pero hoy estamos arriba de todos los que están en la misma situación que nosotros en esa pelea que tenemos como primer objetivo. Entonces, salir rápido de la nube negra es eso, ganar y saber que la gente de Gimnasia se va a dormir octavo y arriba de todos los que estamos en esa pelea tan difícil y tan larga".