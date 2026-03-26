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La tajante advertencia que lanzó Mbappé sobre la presencia de Neymar en la Copa del Mundo 2026

El delantero de la Selección de Francia y del Real Madrid habló en la previa del amistoso internacional ante Brasil y advirtió a su entrenador

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Mbappé habló sobre la presencia de Neymar en la Copa del Mundo 2026.

Mbappé habló sobre la presencia de Neymar en la Copa del Mundo 2026.

Kylian Mbappé es uno de los referentes que tiene la Selección de Francia. El delantero del Real Madrid es uno de los puntos altos que tiene Didier Dechamps entre sus dirigidos y sin dudas formará parte de la nómina de futbolistas del combinado subcampeón del mundo que enfrentará este jueves a Brasil en un amistoso internacional en el marco de la fecha FIFA.

En la antesala del cruce entre Brasil y Francia, Mbappé habló con el medio Globo Esport y lanzó una advertencia al entrenador del combinado carioca sobre la presencia de Neymar en la próxima Copa del Mundo 2026. Ney y Kylian fueron compañeros en el PSG y el actual Real Madrid conoce de cerca el talento del futbolista del Santos.

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Neymar y Mbapp&eacute; compartieron en el PSG.

Neymar y Mbappé compartieron en el PSG.

La tajante advertencia de Mbappé sobre la presencia de Neymar en la Copa del Mundo 2026

En la previa del amistoso internacional entre Francia y Brasil, Mbappé llenó de elogios a Neymar pese a estar ausente en la lista de convocados para esta ventana FIFA por el DT carioca, Carlos Ancelotti. "Yo pienso que es un grandísimo jugador, y la Copa del Mundo es la competición de las estrellas. Todas las estrellas están ahí, y en mis libros Neymar es una de las más grandes estrellas", aseguró el 10 de Les Bleus.

En ese sentido, sobre una posible ausencia de Neymar en el Mundial 2026, el futbolista del Real Madrid advirtió: "Yo no veo un Mundial sin Neymar", pensando en la falta del 10 de Brasil en las últimas convocatorias. "Pero al final yo no puedo ir con mi exentrenador, que es Ancelotti. Al final hay que respetar su decisión, pero para mí Neymar es un jugador que hace mucha diferencia", sentenció Mbappé sobre la posibilidad de que Ancelotti no convoque a Neymar para la próxima Copa del Mundo.

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Finalmente, Kilyan Mbappé concluyó: "Yo he jugado con él, aprendí mucho de él. Hay que ver cómo está también, pero yo conozco a Neymar. Él se va a preparar para el Mundial y va a estar ahí, yo lo conozco".

Mbappé y Neymar fueron compañeros en el PSG durante seis temporadas. Ambos llegaron en el 2017 y ganaron juntos cinco Ligue 1. Además alcanzaron la final de la Champions League en 2020.

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