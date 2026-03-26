La tajante advertencia que lanzó Mbappé sobre la presencia de Neymar en la Copa del Mundo 2026

En ese sentido, sobre una posible ausencia de Neymar en el Mundial 2026, el futbolista del Real Madrid advirtió: "Yo no veo un Mundial sin Neymar", pensando en la falta del 10 de Brasil en las últimas convocatorias. "Pero al final yo no puedo ir con mi exentrenador, que es Ancelotti. Al final hay que respetar su decisión, pero para mí Neymar es un jugador que hace mucha diferencia", sentenció Mbappé sobre la posibilidad de que Ancelotti no convoque a Neymar para la próxima Copa del Mundo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/futebol_info/status/2036935125015916998&partner=&hide_thread=false “Neymar é Neymar. A Copa do Mundo é das estrelas. E, no meu livro, Neymar é uma das maiores estrelas. Não vejo uma Copa sem Neymar, mas não posso ir contra meu ex-treinador.”



“Conheço o Neymar. Ele vai se preparar e estará na Copa.”



Mbappé

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Finalmente, Kilyan Mbappé concluyó: "Yo he jugado con él, aprendí mucho de él. Hay que ver cómo está también, pero yo conozco a Neymar. Él se va a preparar para el Mundial y va a estar ahí, yo lo conozco".

Mbappé y Neymar fueron compañeros en el PSG durante seis temporadas. Ambos llegaron en el 2017 y ganaron juntos cinco Ligue 1. Además alcanzaron la final de la Champions League en 2020.