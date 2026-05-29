Los indicadores más leales para medir el envejecimiento de tu cuerpo, según expertos

El envejecimiento es inevitable para cualquier ser vivo, nacemos, crecemos y nuestro cuerpo muere. Si bien es cierto que no todas las personas lo hacen de la misma forma, hay algunos detalles corporales que indican la llegada de la vejez.
Según una fisioterapia en Gaylord Specialty Health, hay cambios notables en el cuerpo a medida que envejecemos y puede verse en las articulaciones hasta en los músculos generando relentización corporal y provocando problemas de salud o mayores riesgos. Así que te revelamos cuáles son las pruebas fáciles para evaluar signos de envejecimiento en tu cuerpo.
Los indicadores más leales para medir el envejecimiento de tu cuerpo
Hay métodos sencillos y validados para poder medir el paso del tiempo y como el cuerpo ha ido envejeciendo físicamente. Entre ellos se distinguen:
La velocidad en marcha
Este caso indica la vitalidad general del cuerpo y es uno de los más usados por fisioterapeutas porque está relacionada con el riesgo de mortalidad, el deterioro cognitivo y la capacidad de independencia.
Sentarse y levantarse
El simple hecho de notar que tu cuerpo no puede levantarse y sentarse en una silla sin usar las manos es porque la fuerza del cuerpo empieza a disminuir. Esto suele ocurrir entre los 30 y 40 años según National Geographic y hacer actividades cotidianas te hará notar si tus piernas, caderas y tronco aún tienen fuerza, tal como levantarte de una silla sin necesitar las manos.
Fuerza de agarre
La fuerza de agarre puede parecer algo normal y hasta carece de importancia, pero es una de las formas más útiles de notar cambios en la fuerza corporal a medida que las personas envejecen.
Equilibrio en una sola pierna
El equilibrio es el aspecto más importante, más afectados por la edad y el más ignorado del envejecimiento. Tener un equilibrio deficiente puede aumentar el riesgo de caídas, y estas son uno de los principales factores que provocan discapacidad y pérdida de independencia en la vejez.
Además, la cantidad máxima de oxígeno que tu cuerpo puede utilizar durante un ejercicio intenso también es un reflejo significativo del envejecimiento interno de tu cuerpo.