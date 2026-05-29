Los indicadores más leales para medir el envejecimiento de tu cuerpo, según expertos

hombre, envejecimiento, libro, silla Levantarse de la silla usando las manos es un signo de envejecimiento. Fuente Canva

La velocidad en marcha

Este caso indica la vitalidad general del cuerpo y es uno de los más usados por fisioterapeutas porque está relacionada con el riesgo de mortalidad, el deterioro cognitivo y la capacidad de independencia.

Sentarse y levantarse

El simple hecho de notar que tu cuerpo no puede levantarse y sentarse en una silla sin usar las manos es porque la fuerza del cuerpo empieza a disminuir. Esto suele ocurrir entre los 30 y 40 años según National Geographic y hacer actividades cotidianas te hará notar si tus piernas, caderas y tronco aún tienen fuerza, tal como levantarte de una silla sin necesitar las manos.

hombre, envejecimiento, caminar Mantener el equilibrio sobre una pierna al caminar, pone a prueba habilidades que tienden a disminuir con la edad e influyen en el riesgo de caídas. Fuente Canva

Fuerza de agarre

La fuerza de agarre puede parecer algo normal y hasta carece de importancia, pero es una de las formas más útiles de notar cambios en la fuerza corporal a medida que las personas envejecen.

Equilibrio en una sola pierna

El equilibrio es el aspecto más importante, más afectados por la edad y el más ignorado del envejecimiento. Tener un equilibrio deficiente puede aumentar el riesgo de caídas, y estas son uno de los principales factores que provocan discapacidad y pérdida de independencia en la vejez.

Además, la cantidad máxima de oxígeno que tu cuerpo puede utilizar durante un ejercicio intenso también es un reflejo significativo del envejecimiento interno de tu cuerpo.