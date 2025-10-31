La acción de Independiente Rivadavia que celebran sus socios a días de la final

Independiente Rivadavia se prepara para lo que será el partido más importante en la historia del fútbol mendocino. El próximo miércoles, 5 de noviembre, se verá las caras con Argentinos Juniors en el marco de la final de la Copa Argentina.
Independiente Rivadavia dio a conocer los precios de los paquetes (exclusivos para socios), para viajar a la final de la Copa Argentina
Teniendo en cuenta la importancia de dicho encuentro, desde la Comisión Directiva de la Lepra pusieron manos a la obra para que sus socios puedan decir presente en el estadio de Instituto de Córdoba.
En una acción similar a la que se realizó ante River en semifinales, pero con un precio considerablemente inferior, desde los canales oficiales de la institución confirmaron los precios.
Los paquetes, que incluyen traslado (ida y vuelta), ingreso a camping, almuerzo y entrada, se pueden adquirir por intermedio de la plataforma de Access Fan.
El precio con ticket popular tiene un valor de $109.000, mientras que aquellos que deseen asistir a la platea deberán abonar la suma de $139.000.
Los colectivos saldrán el martes por la noche (23.50) desde la instalaciones del club y el regreso será, hacia el mismo punto, una vez finalizado el encuentro.
En su charla con Radio Nihuil, el presidente de Independiente Rivadavia le envió un contundente mensaje a los hinchas: "Los partidos se ganan antes de empezar, antes del pitazo inicial. Pongámosle buena onda en los días previos, porque el equipo nos va a necesitar con ese espíritu".
Antes que se confirmara el precio de los paquetes para los socios de la Lepra, el mandamás del Azul había adelantado: "Estamos preparando una acción para los socios. Para que se sientan apoyados por el club y puedan viajar masivamente".
"Necesitamos que el socio y el hincha se haga presente como lo hizo en Córdoba. Fue comentario de gran parte del periodismo cómo había menor cantidad de público y se hizo sentir mucho más que el de River. Eso tenemos que repetirlo", sentenció Daniel Vila.