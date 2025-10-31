La acción de Independiente Rivadavia que celebran sus socios a días de la final

Los paquetes, que incluyen traslado (ida y vuelta), ingreso a camping, almuerzo y entrada, se pueden adquirir por intermedio de la plataforma de Access Fan.

El precio con ticket popular tiene un valor de $109.000, mientras que aquellos que deseen asistir a la platea deberán abonar la suma de $139.000.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CSIRoficial/status/1984386805828051188&partner=&hide_thread=false CERTIFICADO OFICIAL DE INASISTENCIA JUSTIFICADA



Emitido por el Club Sportivo Independiente Rivadavia



Motivo: Asistencia obligatoria a evento histórico de índole futbolística y emocional.



Diagnóstico: LEPRA.



Tratamiento inmediato: viaje a Final de Copa Argentina -… pic.twitter.com/dZtLaHmgly — Independiente Rivadavia (@CSIRoficial) October 31, 2025

Los colectivos saldrán el martes por la noche (23.50) desde la instalaciones del club y el regreso será, hacia el mismo punto, una vez finalizado el encuentro.

Qué dijo Daniel Vila sobre la final de la Copa Argentina

En su charla con Radio Nihuil, el presidente de Independiente Rivadavia le envió un contundente mensaje a los hinchas: "Los partidos se ganan antes de empezar, antes del pitazo inicial. Pongámosle buena onda en los días previos, porque el equipo nos va a necesitar con ese espíritu".

Antes que se confirmara el precio de los paquetes para los socios de la Lepra, el mandamás del Azul había adelantado: "Estamos preparando una acción para los socios. Para que se sientan apoyados por el club y puedan viajar masivamente".

"Necesitamos que el socio y el hincha se haga presente como lo hizo en Córdoba. Fue comentario de gran parte del periodismo cómo había menor cantidad de público y se hizo sentir mucho más que el de River. Eso tenemos que repetirlo", sentenció Daniel Vila.