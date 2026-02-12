Alerta de sismo: cómo activarla en tu dispositivo iPhone o Android

Alerta de detección: te avisa cuando se detecta un terremoto cerca y te indica que debes prepararte para tomar medidas si es necesario.

Alerta de acción: se considera crítica y te avisa cuando te encuentras en una zona en la que se esperan fuertes temblores y debes tomar medidas inmediatas.

Las dos alertas indican la magnitud estimada delmovimiento telúrico y tu proximidad a él, así como las medidas recomendadas para mantenerte a salvo.

notificacion sismo El jueves 12 de febrero a las 10.36 a.m. llegó esta notificación a los dispositivos de Andoid en Mendoza.

Cómo activar las alertas de sismo en iPhone

Las opciones Alertas sísmicas y Alertas de amenaza inminente están activadas de forma predeterminada, y la opción Optimización de la recepción de alertas está desactivada. Para ajustar cualquiera de estas configuraciones, tienes que seguir las siguientes indicaciones:

En el iPhone , abre la app Configuración y, luego, toca Notificaciones.

Desplázate hacia abajo hasta llegar a la parte inferior de la pantalla.

En Alertas mejoradas, toca Alertas de seguridad mejoradas.

Toca las opciones Alertas sísmicas, Alertas de amenaza inminente u Optimización de la recepción de alertas para activarlas o desactivarlas.

Esta configuración permitirá recibir mensajes oficiales con mayor antelación ante situaciones potencialmente peligrosas. Así, la información llegará de manera directa sin importar el estado del teléfono.

alertas Activa las alertas de seguridad en tu iPhone.

Activar la alerta de temblor en Android

La mayoría de los dispositivos Android incluyen una función nativa llamada Alertas de terremotos, que utiliza sensores del dispositivo y datos de Google para advertir sobre sismos cercanos. Para activarla, se deben seguir los siguientes pasos:

Abrir la configuración del móvil.

Presionar “Seguridad y emergencia” y luego “ Alertas de terremotos”.

Si esa opción no aparece, abrir "Ubicación", elegir "Avanzada" y luego "Alertas de terremotos".

Una vez habilitada, el dispositivo enviará notificaciones automáticas cuando se detecte actividad sísmica cerca de la ubicación del usuario.

notificacion temblor Las notificaciones que suelen llegar a los usuarios de Android.

Aplicaciones para recibir alertas de temblores

En caso de tener iPhone, y que las alertas no esten disponibles para tu región o idioma, puedes descargar aplicaciones confiables y gratuitas que cumplen esta función. My Earthquake Alerts & Feed: se centra en el monitoreo sísmico mundial. AccuWeather: Weather Alerts: es una aplicación del clima, pero también envía alertas sobre fenómenos como sismos, tormentas, nevadas y más.