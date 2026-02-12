Alejo Osella: goles y confianza en Independiente Rivadavia

Alejo Osella se volvió una pieza distinguida en el esquema de Independiente Rivadavia y de Alfredo Berti. El defensor no solo reconvirtió su posición de zaguero central a lateral derecho sino que también se volvió una sorpresiva carta de gol en el Azul que ya ha aparecido en dos ocasiones en este año.
Difícil elegir para Alejo Osella uno de los tres tantos que ha marcadocon la camiseta de Independiente Rivadavia (vs Estudiantes BA por 32avos de la Copa Argentina 2025, vs Atlético de Tucumán fecha 1 2026 y vs Sarmiento fecha 3 de este Apertura). Sin embargo, el zurdazo frente a Sarmiento fue especial para el defensor por la categoría del gol y por convertirlo con su pierna menos hábil. "Todos los goles son lindos, todos son importantes. Pero el de Sarmiento fue lindo aunque que no me puedo quedar con uno".
El presente de Osella lo encuentra como titular y en un buen nivel. Su confianza se exhibe en este Torneo Apertura junto a sus compañeros de la zaga defensiva. "Estamos disfrutando de este momento que estamos viviendo también con el grupo y también concentrados para lo que queda. Contento también por mi presente, por cómo se está dando todo y también por poder ayudar al equipo desde donde me toque. Feliz", expresó el defensor a Diario UNO.
¿Qué le pide Alfredo Berti? "Me pide que juegue tranquilo, que trate de llegar al fondo cuando está del otro lado la pelota. Pero sabe también que soy defensor y tengo que también tratar de defender en esos momentos".
Alejo Osella y el buen presente de Independiente Rivadavia
Luego de vencer a Estudiantes de Río Cuarto,Independiente Rivadavia tendrá como próxima parada el cruce ante Belgrano en el Bautista Gargantini. Para Alejo Osella es importante ir paso a paso en cada uno de los encuentros para sumar puntos y nutrir los promedios. "Tenemos que pensar en el partido de ahora que tenemos, que es el más importante, y después de ese ir pensando en el próximo y así, para mantenernos concentrados también en los partidos que vienen".
Sobre qué piensan los rivales de la Lepra, puntero su zona, Osella analizó: "Creo que piensan lo mismo que pensamos todos: que es un equipo duro, que sabe a lo que juega, que sabe lo que baja el técnico y que saben que van a tener un partido complicado".