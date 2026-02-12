Alejo Osella: goles y confianza en Independiente Rivadavia

Difícil elegir para Alejo Osella uno de los tres tantos que ha marcadocon la camiseta de Independiente Rivadavia (vs Estudiantes BA por 32avos de la Copa Argentina 2025, vs Atlético de Tucumán fecha 1 2026 y vs Sarmiento fecha 3 de este Apertura). Sin embargo, el zurdazo frente a Sarmiento fue especial para el defensor por la categoría del gol y por convertirlo con su pierna menos hábil. "Todos los goles son lindos, todos son importantes. Pero el de Sarmiento fue lindo aunque que no me puedo quedar con uno".

independiente rivadavia 1 Alejo Osella y Leonel Bucca tras la victoria ante Estudiantes de Río Cuarto. Foto: Nicolás Ríos/UNO

El presente de Osella lo encuentra como titular y en un buen nivel. Su confianza se exhibe en este Torneo Apertura junto a sus compañeros de la zaga defensiva. "Estamos disfrutando de este momento que estamos viviendo también con el grupo y también concentrados para lo que queda. Contento también por mi presente, por cómo se está dando todo y también por poder ayudar al equipo desde donde me toque. Feliz", expresó el defensor a Diario UNO.