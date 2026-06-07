Las empresas de inteligencia artificial se preparan para grandes debuts en Wall Street

Tras fusionarse con xAI, la empresa de Elon Musk alcanzó una valuación de 1,25 billones de dólares. Ahora planea recaudar hasta 75.000 millones en su salida a bolsa, lo que podría convertirla en el mayor IPO jamás registrado. A pesar de las pérdidas operativas —SpaceX perdió 2.600 millones y xAI 6.400 millones el año pasado— la expectativa del mercado sigue siendo enorme.

elon musk Tras fusionarse con xAI, la empresa de Elon Musk alcanzó una valuación de 1,25 billones de dólares.

Anthropic: el ascenso meteórico detrás de Claude

Fundada en 2021 por exlíderes de OpenAI, Anthropic ya está valuada en 965.000 millones de dólares. La empresa presentó una solicitud confidencial ante la SEC para su IPO y reporta ingresos anualizados de 47.000 millones, impulsados por el uso de Claude en tareas profesionales y personales. Su crecimiento la posiciona como una de las startups más valiosas del mundo.

inteligencia-artificial-hackeo-efe-2 Anthropic ya está valuada en 965.000 millones de dólares. EFE

OpenAI: del laboratorio sin fines de lucro al gigante bursátil

OpenAI, creadora de ChatGPT, planea una salida a bolsa con una valuación cercana a 852.000 millones. Aunque fue pionera en el boom de la IA, el rápido avance de Anthropic ha intensificado la competencia. La empresa enfrenta tensiones internas y externas, incluyendo disputas legales con Elon Musk, pero sigue siendo un actor central en la industria.

Los gigantes ya cotizados que impulsan la carrera de la IA

Google (Alphabet)

Impulsó Gemini para competir con ChatGPT.

Su valuación pasó de 2,3 a 4,54 billones en un año.

en un año. La inversión masiva en IA está dando resultados visibles en el mercado.

Meta

Integró su asistente Llama en publicidad, productos y gafas inteligentes.

Su modelo es de código abierto, lo que acelera la adopción.

Valuación actual: 1,55 billones, con dudas de inversores por el gasto en IA.

Microsoft

Su alianza con OpenAI redefinió su estrategia tecnológica.

Copilot se apoya en la misma base técnica que ChatGPT.

La relación ya no es exclusiva, pero sigue siendo estratégica.

Claves del auge de las IPO de inteligencia artificial

Costos crecientes para entrenar y mantener modelos.

Competencia global por liderar la próxima generación tecnológica.

Mercados bursátiles en máximos históricos impulsados por la IA.

Necesidad de capital para infraestructura, chips y centros de datos.

Temores de una burbuja tecnológica, pero sin señales de desaceleración.

La carrera por la inteligencia artificial está llevando a las empresas más influyentes del sector a buscar capital en Wall Street. Entre valuaciones históricas, inversiones masivas y una competencia feroz, la industria vive un momento decisivo. El desafío será sostener este crecimiento sin caer en excesos, mientras la tecnología redefine el futuro económico y social.