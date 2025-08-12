Era uno de los favoritos de Marcelo Gallardo, pero se va de River por la puerta chica

En la Liga Profesional 2021 jugó junto a Julián Álvarez - figura y goleador de ese título - y Simón se consolidó como un mediocampista fundamental en el equipo de Marcelo Gallardo, quien le dedicó unas frases donde puso en valor su desempeño: "Me encanta, tiene mucha calidad y no sé si se dieron cuenta, pero no levanta los pases del piso. Es uno de esos jugadores que me encantan, que no pierde pelotas y es complementario a todos".

En el segundo ciclo del técnico multiganador, se volvió a referir a las habilidades del jugador de 23 años: "Tiene la capacidad de entender lo que el equipo quiere, buen pie, dinámica. Le pedí ajustar el tema de la llegada al área y defender cuando toca, y estoy seguro que está para hacerlo y que lo hará mejor jugador". Sin embargo, el apoyo duró poco y ahora el jugador será transferido al Toluca de México.

Santiago Simon - Lionel Messi En 2021, cuando brillaba en River Plate, fue convocado por Lionel Scaloni para las Eliminatorias.

Los detalles de la transferencia de Santiago Simón

En el Millonario Simón disputó 146 partidos, con seis goles y 16 asistencias; ganando cinco títulos: Liga Profesional 2021 y 2013, Trofeo de Campeones 2021 y 2023 y Supercopa Argentina 2023.

Ahora llegará al Toluca de México tras el pago de 3,5 millones de dólares por el 50 % del pase, además el club dirigido por Claudio Mohamed deberá comprar otro porcentaje si el jugador cumple una serie de objetivos, entre ellos, firmar 30 planillas.

La última vez que Santiago Simón sumó minutos en River fue el 23 de abril ante Independiente del Valle, en Ecuador; luego fue separado del plantel y estuvo casi cuatro meses sin disputar un partido.