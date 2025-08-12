El mediocampista salió campeón de la Liga Profesional 2021 jugando como titular.

El mediocampista salió campeón de la Liga Profesional 2021 jugando como titular.

River Plate es uno de los equipos argentinos que se caracteriza por - además de comprar jugadores - sacar otros tantos de las inferiores que luego se convierten en figuras que nutren las filas de la Selección argentina. En el último tiempo dos de los jugadores más representativos son Julián Álvarez y Franco Mastantuono.

El primero es campeón del mundo y fundamental en el Atlético de Madrid; el segundo fue transferido al Real Madrid por un pase millonario aunque aún no es presentado. Es por eso que las nuevas joyitas del Millo son siempre buen vistas y seguidas; sin embargo, uno de los jugadores que se perfilaba para seguir ese camino se fue por la puerta chica y jugará en la liga mexicana.

Santiago Simon - Marcelo Gallardo
De ser uno de los favoritos de Marcelo Gallardo a ser separado del plantel.

De ser uno de los favoritos de Marcelo Gallardo a ser separado del plantel.

Era uno de los favoritos de Marcelo Gallardo, pero se va de River por la puerta chica

Santiago Simón tuvo su debut en la primera de River en noviembre de 2020, con 18 años, cuando el Millo venció por 2 a 0 a Banfield por la Copa de la Liga Profesional. El mediocampista nacido el 13 de junio de 2002, y quien realizó todas las inferiores en La Banda, también participó del Sudamericano con la Selección argentina Sub 17, donde salieron campeones.

En la Liga Profesional 2021 jugó junto a Julián Álvarez - figura y goleador de ese título - y Simón se consolidó como un mediocampista fundamental en el equipo de Marcelo Gallardo, quien le dedicó unas frases donde puso en valor su desempeño: "Me encanta, tiene mucha calidad y no sé si se dieron cuenta, pero no levanta los pases del piso. Es uno de esos jugadores que me encantan, que no pierde pelotas y es complementario a todos".

En el segundo ciclo del técnico multiganador, se volvió a referir a las habilidades del jugador de 23 años: "Tiene la capacidad de entender lo que el equipo quiere, buen pie, dinámica. Le pedí ajustar el tema de la llegada al área y defender cuando toca, y estoy seguro que está para hacerlo y que lo hará mejor jugador". Sin embargo, el apoyo duró poco y ahora el jugador será transferido al Toluca de México.

Santiago Simon - Lionel Messi
En 2021, cuando brillaba en River Plate, fue convocado por Lionel Scaloni para las Eliminatorias.

En 2021, cuando brillaba en River Plate, fue convocado por Lionel Scaloni para las Eliminatorias.

Los detalles de la transferencia de Santiago Simón

En el Millonario Simón disputó 146 partidos, con seis goles y 16 asistencias; ganando cinco títulos: Liga Profesional 2021 y 2013, Trofeo de Campeones 2021 y 2023 y Supercopa Argentina 2023.

Ahora llegará al Toluca de México tras el pago de 3,5 millones de dólares por el 50 % del pase, además el club dirigido por Claudio Mohamed deberá comprar otro porcentaje si el jugador cumple una serie de objetivos, entre ellos, firmar 30 planillas.

La última vez que Santiago Simón sumó minutos en River fue el 23 de abril ante Independiente del Valle, en Ecuador; luego fue separado del plantel y estuvo casi cuatro meses sin disputar un partido.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas