El pronóstico en Mendoza anticipó un lunes frío, con lluvias y nevadas en cordillera

Este lunes se anunció el cierre del paso a Chile por nevadas.

Para el martes 19 de agosto se anticipó un día algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Nevadas en cordillera.

La mínima será de 6°C y la máxima de 18°C.

Cómo sigue el pronóstico en Mendoza para el resto de la semana

Para el miércoles, jueves se esperan días cálidos con una máxima que rondará en los 18°C. Hacia el fin de semana, la temperatura descenderá nuevamente y se ubicará en los 13°C.

El jueves vuelven a aparecer las lluvias en el gráfico del Servicio Meteorológico Nacional.

Para el sábado y el domingo se espera que sean jornadas soleadas pero frías. El último día del fin de semana, se registrará la máxima más baja de toda la semana con 11°C.