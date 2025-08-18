El pronóstico en Mendoza anticipó un lunes frío, con lluvias y nevadas en cordillera

Luego de una jornada de domingo agradable y con sol, el pronóstico del tiempo anticipó para este lunes 18 de agosto, un día mayormente nublado, frío y ventoso con descenso de la temperatura. Precipitaciones aisladas. Nevadas en cordillera.
Según las estimaciones del pronóstico para Mendoza, se espera una mínima de 8°C y una máxima que sólo alcanzará los 13°C.
Por las nevadas anunciadas se informó el cierre del paso a Chile para este lunes.
Para el martes 19 de agosto se anticipó un día algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Nevadas en cordillera.
La mínima será de 6°C y la máxima de 18°C.
Para el miércoles, jueves se esperan días cálidos con una máxima que rondará en los 18°C. Hacia el fin de semana, la temperatura descenderá nuevamente y se ubicará en los 13°C.
El jueves vuelven a aparecer las lluvias en el gráfico del Servicio Meteorológico Nacional.
Para el sábado y el domingo se espera que sean jornadas soleadas pero frías. El último día del fin de semana, se registrará la máxima más baja de toda la semana con 11°C.