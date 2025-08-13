¿Vuelven las lluvias?

La Dirección de Contingencias Climáticas compartió su pronóstico del día a día en la provincia de Mendoza. Para este miércoles 13 de agosto amaneció completamente nublado en casi toda la provincia. Existe una probabilidad de lluvias en Malargüe, Valle de Uco, zona Sur y Gran Mendoza. Habrá nubosidad durante todo el día.

En alta montaña hay mal tiempo, principalmente con precipitaciones en sector Sur, mejora hacia las 2 del jueves.