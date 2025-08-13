clima mendoza
Según el pronóstico podría volver a llover este miércoles 13 de agosto
Este jueves se espera una mañana nublada a seminublada en zona Sur. El resto, seminublado con claros despejados. En alta montaña habrá una mejora generalizada desde el amanecer, manteniéndose despejado durante la jornada.
Para terminar la semana, el pronóstico del tiempo indica que el viernes estará mayormente nublado con descenso de la temperatura, con vientos leves del sector sur.
Cómo cuidarse frente a las lluvias
El SMN comparte las distintas medidas que se deben tomar para nuestra protección
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Evitá actividades al aire libre.
- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Estate atento ante la posible caída de granizo.
- Informate por las autoridades.Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.