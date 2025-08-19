Que se sabe sobre su llegada

Se ha emitido una alerta de La Niña por parte de la NOAA. Es probable que se desarrollen condiciones de La Niña entre octubre y diciembre, lo que podría convertirlo en el quinto invierno en Estados Unidos con La Niña de los últimos seis. Esto continúa la tendencia de eventos de La Niña más frecuentes durante las últimas décadas.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) acaba de emitir un aviso de vigilancia porque el Pacífico está mostrando señales de enfriamiento, lo que podría traer un evento de La Niña de corta duración al final de la primavera y principios del verano del hemisferio sur.

la niña El primer registro de este fenómeno, según el INPE, fue en 1892-1893

Según MeteoRed se acerca un verano que podría ser más seco y caluroso de lo habitual en algunas regiones, incluyendo a nuestro país.

El aviso de NOAA no significa que La Niña ya está aquí, sino que las señales en el océano son lo suficientemente claras como para estar atentos. Los científicos han notado que las aguas del Pacífico están más frías, y los vientos alisios, esos que soplan de este a oeste en regiones ecuatoriales, están ganando fuerza.

Esto provoca un fenómeno llamado “surgencia”, donde el agua fría de las profundidades sube a la superficie, refrescando el océano.