Juan Farré vuelve a escena con "Después de la suerte" en la Nave Cultural

Los adelantos ya habían marcado el tono. El cuco de existir -con la participación de Alejo y Valentín- y La receta para dejar de ser extraño, junto a Gauchito Club, dejaron ver ese clima introspectivo y cuidado que atraviesa todo el álbum.

Pero si algo quedó claro en su primera presentación -con un Teatro Tajamar completamente lleno- es que estas canciones encuentran una nueva dimensión en vivo. Sobre el escenario, ese universo íntimo se expande: crece, respira y se transforma en una experiencia compartida.

Embed - Juan Farré/La receta para dejar de ser extraño/Feat @gauchitoclub

Sobre Juan Farré

Mendocino, músico, compositor y productor, Farré viene construyendo una obra sólida desde hace más de una década. Desde "Roquestuera" (2008), pasando por "La indecisión del mestizo" (2015) y "Segunda foto al mundo" (2020), su recorrido muestra una búsqueda constante, siempre al margen de lo obvio. Tras varios años en Buenos Aires, su regreso a Mendoza no solo marcó un cambio geográfico, sino también un nuevo capítulo creativo que hoy toma forma en este disco.

La segunda presentación de "Después de la suerte" no es solo una nueva fecha: es otra puerta de entrada a un universo que no sigue el algoritmo, pero que -canción a canción- termina encontrando a quien esté dispuesto a escuchar.