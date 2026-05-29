Juan Farré presenta nuevamente su disco “Después de la suerte”, en la Nave Cultural (Las Cubas 201, Ciudad). La cita es el viernes 5 de junio a las 21.30, con un show que promete no ser una simple repetición: banda renovada, nueva energía y la oportunidad de volver a meterse en el universo de un disco que va a contramano de todo. Las entradas están a la venta por EntradaWeb.
Juan Farré vuelve a escena con "Después de la suerte" en la Nave Cultural
Después de un primer show con entradas agotadas, el músico mendocino Juan Farré redobla la apuesta y vuelve a presentar su último álbum
Lanzado en 2025, “Después de la suerte” es el cuarto trabajo de Farré y confirma algo que ya se intuía: lo suyo no pasa por seguir tendencias, sino por construir una identidad propia. Con una impronta acústica, arreglos de cuerdas y letras que se mueven entre el existencialismo, la ironía y una sensibilidad muy personal, el disco propone un viaje íntimo, casi como escuchar a alguien contar ocho historias sin filtro.
Los adelantos ya habían marcado el tono. El cuco de existir -con la participación de Alejo y Valentín- y La receta para dejar de ser extraño, junto a Gauchito Club, dejaron ver ese clima introspectivo y cuidado que atraviesa todo el álbum.
Pero si algo quedó claro en su primera presentación -con un Teatro Tajamar completamente lleno- es que estas canciones encuentran una nueva dimensión en vivo. Sobre el escenario, ese universo íntimo se expande: crece, respira y se transforma en una experiencia compartida.
Sobre Juan Farré
Mendocino, músico, compositor y productor, Farré viene construyendo una obra sólida desde hace más de una década. Desde "Roquestuera" (2008), pasando por "La indecisión del mestizo" (2015) y "Segunda foto al mundo" (2020), su recorrido muestra una búsqueda constante, siempre al margen de lo obvio. Tras varios años en Buenos Aires, su regreso a Mendoza no solo marcó un cambio geográfico, sino también un nuevo capítulo creativo que hoy toma forma en este disco.
La segunda presentación de "Después de la suerte" no es solo una nueva fecha: es otra puerta de entrada a un universo que no sigue el algoritmo, pero que -canción a canción- termina encontrando a quien esté dispuesto a escuchar.