Don Osvaldo en Mendoza: clásicos inoxidables, ecos callejeros y hasta pogo ricotero

Pero como la fidelidad de la masa no sabe de números: desde el primer minuto, el campo se transformó en un coro unánime que repasó sin respiro la discografía de la banda, rescatando clásicos inoxidables de Casi Justicia Social y las canciones más emotivas de Callejeros.

Un gran escenario y tres poderosas pantallas fueron parte de la propuesta.

El punto de ebullición de la velada llegó con un guiño directo al corazón del rock nacional. La banda sorprendió al despacharse con dos piezas fundamentales del repertorio ricotero: "El pibe de los astilleros" y "Todo preso es político", momentos en los que el agite y la nostalgia cruzaron a varias generaciones en un solo rito compuesto de pogo y banderazos. Este componente emotivo se vio reforzado por la propuesta visual del show; las pantallas gigantes funcionaron como un altar de tributos proyectando imágenes de figuras clave del deporte, la cultura y la música popular argentina. Entre los aplausos más sentidos aparecieron las postales de Diego Maradona, el Indio Solari y Rubén Rada, a quien recordaron con profundo respeto tras su fallecimiento hace apenas dos días.