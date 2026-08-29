El ritual del rocanrol volvió a encender Mendoza, esta vez con Don Osvaldo adueñándose del escenario del Arena Maipú Stadium. Si bien el recinto le quedó un poco holgado en términos de convocatoria respecto a otros llenos históricos, la respuesta del público fue más que destacable teniendo en cuenta el contexto económico y el valor de las entradas.
Don Osvaldo en Mendoza: clásicos inoxidables, ecos callejeros y hasta pogo ricotero
Patricio Santos Fontanet volvió a encender la mística del rocanrol ante una buena asistencia de público en el Arena Maipú.
Pero como la fidelidad de la masa no sabe de números: desde el primer minuto, el campo se transformó en un coro unánime que repasó sin respiro la discografía de la banda, rescatando clásicos inoxidables de Casi Justicia Social y las canciones más emotivas de Callejeros.
El punto de ebullición de la velada llegó con un guiño directo al corazón del rock nacional. La banda sorprendió al despacharse con dos piezas fundamentales del repertorio ricotero: "El pibe de los astilleros" y "Todo preso es político", momentos en los que el agite y la nostalgia cruzaron a varias generaciones en un solo rito compuesto de pogo y banderazos. Este componente emotivo se vio reforzado por la propuesta visual del show; las pantallas gigantes funcionaron como un altar de tributos proyectando imágenes de figuras clave del deporte, la cultura y la música popular argentina. Entre los aplausos más sentidos aparecieron las postales de Diego Maradona, el Indio Solari y Rubén Rada, a quien recordaron con profundo respeto tras su fallecimiento hace apenas dos días.
En lo estrictamente musical, la fecha tuvo matices. La puesta en escena entregó un show enérgico de principio a fin con temas como "Alma", "Políticamente correctos" o "Tanto de todos" que abrieron un show que, desafortunadamente, no logró escapar de las complicaciones acústicas ya frecuentes del Arena Maipú. Esto impactó de lleno en la voz de Patricio Fontanet, que entre los acoples del recinto y una evidente molestia física -quizá producto de algún resfrío de gira- se escuchó opacada en varios pasajes y no se pudo disfrutar en su plenitud, incluso en el celebrado "Una nueva noche fría".
A pesar de las deudas del sonido, el espíritu de la fiesta permaneció intacto. La comunión entre el escenario y la gente primó por encima de cualquier desajuste técnico, logrando que la multitud abandonara el estadio con la garganta exhausta y la satisfacción de haber sido parte de una auténtica noche de rock. Sobre todo en el final, con un cierrre a todo hit que incluyó un póker de clásicos: "9 de julio", "Prohibido", "Creo" y "Suerte".
En pocas palabras
- Don Osvaldo: La banda ofreció un show de rock en el Arena Maipú, repasando clásicos de Casi Justicia Social y Callejeros.
- Homenajes: Se rindió tributo a figuras como Diego Maradona e Indio Solari, y se recordó a Rubén Rada.
- Desafíos sonoros: A pesar de la energía, el show enfrentó problemas de acústica que afectaron la voz de Patricio Fontanet.