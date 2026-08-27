"Colgadísimas" celebra su 20° aniversario en el Teatro Independencia

Con una amplia trayectoria y dos décadas de trabajo ininterrumpido en la escena cultural mendocina, Saboini y Onofri se han consolidado como una de las duplas más queridas y reconocidas de la provincia en materia de humor. Creadoras de "El Club del Klinex"; "Sí, Señora"; "Todo Incluido"; "Las Buscavidas" y "Docentes al Palo", las actrices se destacan por escribir e interpretar sus propios textos, construyendo un humor con fuerte identidad local y una conexión inigualable con el público.

Show aniversario: todos los personajes en una noche única

"Colgadísimas: La saga completa – 20 años de humor" es un viaje por los momentos y personajes más recordados de estas dos décadas del dúo. Las inolvidables chicas del bar, las amigas del crucero y las desopilantes azafatas del all inclusive regresan a escena en un recorrido que combina música, recuerdos, anécdotas del detrás de escena y sketches completamente nuevos.