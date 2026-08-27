El sábado 29 de agosto, a las 21, el Teatro Independencia (Chile 1184, Ciudad de Mendoza) será escenario del espectáculo "Colgadísimas: La Saga Completa - 20 años de humor". La función propone una verdadera celebración de la comedia local, reuniendo a los personajes y los sketches más destacados que marcaron la historia del dúo formado por Silvia Saboini y Melly Onofri. Las entradas se pueden adquirir por EntradaWeb o en la boletería del teatro.
"Colgadísimas" celebra su 20° aniversario en el Teatro Independencia
El dúo Silvia Saboini y Melly Onofri festeja dos décadas de trayectoria con un show único. Por primera vez, todos sus personajes se reunirán en una misma noche. El espectáculo contará con la dirección de Aníbal Villa y el despliegue de Boulevard Estudio de Danza.
Con una amplia trayectoria y dos décadas de trabajo ininterrumpido en la escena cultural mendocina, Saboini y Onofri se han consolidado como una de las duplas más queridas y reconocidas de la provincia en materia de humor. Creadoras de "El Club del Klinex"; "Sí, Señora"; "Todo Incluido"; "Las Buscavidas" y "Docentes al Palo", las actrices se destacan por escribir e interpretar sus propios textos, construyendo un humor con fuerte identidad local y una conexión inigualable con el público.
Show aniversario: todos los personajes en una noche única
"Colgadísimas: La saga completa – 20 años de humor" es un viaje por los momentos y personajes más recordados de estas dos décadas del dúo. Las inolvidables chicas del bar, las amigas del crucero y las desopilantes azafatas del all inclusive regresan a escena en un recorrido que combina música, recuerdos, anécdotas del detrás de escena y sketches completamente nuevos.
Para esta gran gala la puesta cuenta con la mirada experta y la dirección general del prestigioso director Aníbal Villa. Además, la celebración sumará la participación especial de Boulevard Estudio de Danza, dándole a la velada un despliegue artístico multidisciplinar a la altura de dos décadas de historia con el humor.
En pocas palabras
- 20 años de humor: el dúo Silvia Saboini y Melly Onofri celebra dos décadas de trayectoria en el Teatro Independencia con "Colgadísimas: La Saga Completa".
- Espectáculo único: la función reunirá por primera vez todos los personajes y sketches más destacados de la dupla, con la dirección de Aníbal Villa.
- Entradas disponibles: el show se presentará el sábado 29 de agosto y las entradas pueden adquirirse en EntradaWeb o en la boletería del teatro.