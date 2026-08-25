Tres generaciones y tres miradas encienden la escena rockera local en la Nave Cultural

La Pandilla de la muerte.

Por su parte, Flanes representa una propuesta de madurez compositiva, con una búsqueda sonora que combina influencias del rock de habla inglesa de los 2000 con referencias a bandas legendarias. Juan Farré, Diego Vilariño, Simón Roldán y Ramiro Ortiz trabajan sobre estructuras novedosas, armonías impredecibles y una dinámica que puede pasar de paisajes texturados y etéreos a explosiones de energía. En 2024 registraron siete canciones en los históricos estudios Zanessi, tocando simultáneamente para conservar la espontaneidad de la interpretación. Actualmente preparan nuevas composiciones, algunas de las cuales serán presentadas por primera vez en esta fecha, además de trabajar en un nuevo videoclip.

Guitarras invitadas

La noche contará además con una participación especial: El Misterio, un ensamble de guitarras acústicas que intervendrá el espacio entre los shows, aportando una pausa y una textura diferente al recorrido sonoro de la jornada.

La propuesta se completa con visuales, una previa con stands de cervezas y vinos mendocinos y un espíritu que busca poner en valor la convivencia de distintas generaciones y estéticas dentro del rock local.

Más que una sucesión de recitales, la fecha propone una verdadera sinergia rockera, donde las distintas escenas se encuentran, dialogan y se retroalimentan. Una oportunidad para descubrir nuevas bandas, reencontrarse con proyectos que vienen creciendo y celebrar la diversidad de una escena que continúa generando música.