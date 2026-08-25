En la escena mendocina conviven distintas generaciones, búsquedas estéticas y maneras de entender la música. Esa diversidad tendrá su punto de encuentro el próximo viernes 28 de agosto, desde las 21, cuando La Pandilla de la Muerte, Flanes y Parcialmente Nublado lleguen a la Nave Cultural (Las Cubas 201, Ciudad) para protagonizar una noche que promete sonido, energía y nuevas experiencias. Las entradas están a la venta en EntradaWeb.
Tres generaciones y tres miradas encienden la escena rockera local en la Nave Cultural
La Pandilla de la Muerte, Flanes y Parcialmente Nublado compartirán escenario en una presentación que propone reunir distintas generaciones y lenguajes del rock mendocino.
Tres bandas y tres propuestas diferentes dentro del universo del rock
Parcialmente Nublado, el proyecto más joven de la fecha, llega con la potencia de un power trío que transita territorios del math rock, el midwest emo, el grunge y el indie mendocino, con una identidad ruidosa, desprolija y deliberadamente enérgica. El proyecto está conformado por Nash Alós, Rulo Ortiz y Wence Fernández.
En pleno crecimiento se encuentra La Pandilla de la Muerte, banda nacida en Mendoza en 2019 a partir del proyecto de Agustín “Colo” Villegas. Con una impronta marcada por el espíritu barrial y una intensa actividad en vivo, el grupo consolidó su formación en 2022 y desde entonces construyó un recorrido que excede las fronteras provinciales. Después de editar su disco homónimo en 2024, compartió escenario con artistas y bandas de primera línea nacional, giró por Cuyo y Buenos Aires y presentó en mayo de este año su más reciente material, “Los Cuentos Robados”, mientras prepara su primera gira nacional.
Por su parte, Flanes representa una propuesta de madurez compositiva, con una búsqueda sonora que combina influencias del rock de habla inglesa de los 2000 con referencias a bandas legendarias. Juan Farré, Diego Vilariño, Simón Roldán y Ramiro Ortiz trabajan sobre estructuras novedosas, armonías impredecibles y una dinámica que puede pasar de paisajes texturados y etéreos a explosiones de energía. En 2024 registraron siete canciones en los históricos estudios Zanessi, tocando simultáneamente para conservar la espontaneidad de la interpretación. Actualmente preparan nuevas composiciones, algunas de las cuales serán presentadas por primera vez en esta fecha, además de trabajar en un nuevo videoclip.
Guitarras invitadas
La noche contará además con una participación especial: El Misterio, un ensamble de guitarras acústicas que intervendrá el espacio entre los shows, aportando una pausa y una textura diferente al recorrido sonoro de la jornada.
La propuesta se completa con visuales, una previa con stands de cervezas y vinos mendocinos y un espíritu que busca poner en valor la convivencia de distintas generaciones y estéticas dentro del rock local.
Más que una sucesión de recitales, la fecha propone una verdadera sinergia rockera, donde las distintas escenas se encuentran, dialogan y se retroalimentan. Una oportunidad para descubrir nuevas bandas, reencontrarse con proyectos que vienen creciendo y celebrar la diversidad de una escena que continúa generando música.
En pocas palabras
- Rock mendocino: tres generaciones de bandas -La Pandilla de la Muerte, Flanes y Parcialmente Nublado- se presentan en la Nave Cultural.
- Diversidad de propuestas: la noche destaca la convivencia de distintas estéticas y búsquedas sonoras dentro del rock local.
- Experiencia completa: el evento incluye visuales, gastronomía regional y la participación especial de El Misterio en guitarras acústicas.