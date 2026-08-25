"De vida o muerte" en el Teatro Imperial

¿Qué pasaría si detrás de cada evento de nuestra vida hubiera un grupo de escritores decidiendo nuestro destino? "De Vida o Muerte" propone un universo donde un guía tan sarcástico como carismático recibe a quienes acaban de morir y los convierte en los encargados de escribir, a fuerza de bollos de papel, lo que le sucederá a los humanos en la Tierra.

Entre máquinas de escribir, coreografías y una banda de personajes tan entrañables como disfuncionales, la obra atraviesa historias de amor, familia, identidad y segundas oportunidades, siempre con una cuota de humor ácido que no esquiva los temas más profundos. Amores que no funcionan, secretos familiares, diagnósticos que cambian la forma de ver la vida y decisiones que se postergan hasta último momento se entrelazan en un relato coral que invita a preguntarnos qué haríamos si supiéramos que el tiempo es limitado.