"De Vida o muerte" es una de las propuestas más interesantes de este fin de semana en el teatro mendocino. La cita es el sábado 29 de agosto a las 22 en el Teatro Imperial (Pablo Pescara 323, Maipú). Las entradas se pueden conseguir a través de Entradaweb.
"De vida o muerte" en el Teatro Imperial
Un espectáculo que combina humor negro, drama y crítica social para reflexionar sobre lo único verdaderamente seguro que tenemos: la muerte.
¿Qué pasaría si detrás de cada evento de nuestra vida hubiera un grupo de escritores decidiendo nuestro destino? "De Vida o Muerte" propone un universo donde un guía tan sarcástico como carismático recibe a quienes acaban de morir y los convierte en los encargados de escribir, a fuerza de bollos de papel, lo que le sucederá a los humanos en la Tierra.
Entre máquinas de escribir, coreografías y una banda de personajes tan entrañables como disfuncionales, la obra atraviesa historias de amor, familia, identidad y segundas oportunidades, siempre con una cuota de humor ácido que no esquiva los temas más profundos. Amores que no funcionan, secretos familiares, diagnósticos que cambian la forma de ver la vida y decisiones que se postergan hasta último momento se entrelazan en un relato coral que invita a preguntarnos qué haríamos si supiéramos que el tiempo es limitado.
Con diálogos filosos y una estructura que mezcla teatro, música y comedia, De Vida o Muerte es una invitación a reírse de la muerte para animarse, un poco más, a vivir.
FICHA TÉCNICA
- Autor: Martín Chamorro
- Dirección: David Laguna
- Producción: Hormiguero Teatro
- Protagoniza: Matías Montiel
- Elenco: Julia Antoniocci, Santiago Pettit, Celina Cicchitti, Laura Cogni, Mabel Checa, Nicolás Deivid, Gustavo Casanova, Carina Sacchero, Exequiel Correa, María Emilia Miralles, Florencia Penna Aruta, Ludmila Ramos, Sebastián Becete, Arón Palacio.
- Escenografía: Lorena Baldin
- Fotografía: Lucas Mucarzel
- Diseño: Julia Antoniocci
En pocas palabras
- Obra teatral: "De Vida o muerte" se presenta en el Teatro Imperial con humor negro y crítica social.
- Trama: un guía sarcástico dirige a escritores póstumos que deciden el destino de los humanos.
- Temáticas: aborda amor, familia y segundas oportunidades con diálogos filosos y música.