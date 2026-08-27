Uruguay despidió a Rubén Rada y armaron un candombe multitudinario en plena calle

Desde la política hasta el ambiente cultural y la comunidad uruguaya toda se unió en un abrazo simbólico para darle el último adiós al "Negro" Rada.

Apenas se conoció la noticia, en plena sesión el Senado uruguayo pidió un minuto de silencio, el presidente Yamandú Orsi decretó duelo oficial y cientos de personas se volcaron a las calles de Montevideo -más precisamente en Isla de Flores- para rendir tributo a su vida y obra mediante el baile y la música icónica de Uruguay: a puro candombe.

Velatorio público y sepelio en las calles de Uruguay

El velatorio será abierto al público, este jueves a partir de las 14 y hasta las 21, en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo de Uruguay, según comunicó su familia. Y el sepelio, en tanto, se realizará el viernes, partiendo el cortejo a las 11 de la mañana precisamente desde la calle Isla de Flores y Santiago de Chile hacia el Cementerio del Norte.

Para su pueblo, Rubén Rada es "un prócer", y para el resto de Latinoamérica, un artista sinigual que dejó su huella imborrable en la cultura rioplatense a fuerza de talento, empatía y profesionalidad.

En más de 6 décadas de una brillante trayectoria, el artista fusionó como nadie el candombe con el rock, el jazz, el pop y la plena. Su legado se refleja como inspiración para las nuevas generaciones de músicos uruguayos y también argentinos.

La icónica calle Isla de Flores de Montevideo, Uruguay, se llenó de tambores para armar un candombe popular en memoria de Rubén Rada. Foto: Gentileza AP

De hecho, sus visitas a Mendoza siempre resultaban ser una fiesta, tanto para sus colegas como para el público. Protagonizó eventos típicos de nuestra provincia, como el Americanto o la mismísima Vendimia, y se mostraba como un mendocino más disfrutando ricos vinos.

Sus recitales sirvieron como puente para difundir el candombe beat, integrando ritmos rioplatenses con sonidos autóctonos de cada lugar donde se presentaba. Su amplitud sonora parecía no tener límites. Curioso, inquieto, mago de la percusión y un creativo en la composición melódica, Rubén Rada hizo de la canción un manifiesto de vida.

El legado de un músico amado por sus colegas y por el público

Férreo defensor de las raíces rioplatenses y latinoamericanas, el artista creó canciones inmortales como "Muriendo de Plena", "Cha-Cha, Muchacha", "Rock de la calle" y "Blumana".

Con su voz particular y su carisma, el "Negro" tenía además un humor que contagiaba. También fue actor de películas y series de televisión -como su recordada participación en "Gasoleros"- y condujo programas también. Así como brindaba conciertos didácticos para las infancias.

Ganador del Premio Grammy a la Excelencia Musical en 2011 y nombrado Ciudadano Ilustre de Montevideo, Rada conquistó sobre todo el corazón del público masivo.

"Querido Negro... A vos no se te va a extrañar, porque cada rincón, cada canción te tendrá siempre presente en todos los corazones de los que te amamos y admiramos profundamente", posteó su coterránea Natalia Oreiro. Y el mensaje se replicó este miércoles en esa multitud que hizo sonar fuerte sus palmas y latidos al darle último adiós a su ídolo.