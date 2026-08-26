El destacado músico uruguayo Ruben Rada falleció este miércoles 26 de agosto a los 83 años, tras permanecer un mes internado a causa de una neumonía bilateral y sus complicaciones. La noticia fue confirmada por su familia a través de un mensaje en sus redes sociales: "Con muchísimo dolor les comunicamos que hoy, miércoles 26 de agosto, a las 15:30, se fue y ahora descansa en paz nuestro querido esposo, padre y abuelo. Gracias a todos por los mensajes de preocupación y el amor de hoy y siempre".
Murió Ruben Rada, figura emblemática de la música uruguaya
El artista oriental fue uno de los más influyentes en toda América Latina. Su música es apreciada en diversos ambientes como el del candombe y el rock
Rubén Rada nació en Montevideo el 16 de julio de 1943, construyó una trayectoria de más de seis décadas que transformó la música popular rioplatense. Fue pieza clave en bandas históricas como El Kinto, Tótem y Opa -fundamentales para la evolución del candombe y el rock-, además de desarrollar una exitosa carrera solista con clásicos populares como "Las manzanas", "Mi país", "Cha-cha muchacha", "Dedos", "Blumana" y "Muriendo de plena".
Su partida se produce en un momento de plena actividad artística. El músico se encontraba trabajando en un disco junto a Los Auténticos Decadentes, preparaba dos shows en Buenos Aires con el brasileño Chico César y organizaba un homenaje a Tótem con dos funciones en octubre en el Auditorio Nacional del Sodre, donde planeaba reecontrarse con el bajista Daniel "Lobito" Lagarde y el baterista Santiago Almeijenda.
El mismo día de su último cumpleaños, "el Negro Rada" había lanzado el proyecto audiovisual ¿Quién va a cantar?, donde reinterpretaba canciones emblemáticas junto a artistas de distintas generaciones, habiendo estrenado el primer episodio junto a La Vela Puerca.
Su última aparición pública fue el pasado 25 de julio en un festival al aire libre, donde asistió para ver la presentación de la cantante argentina Abril Olivera y presenciar la interpretación de su hijo Matías. En sus últimas entrevistas con El País, el artista se había mostrado enfocado en seguir componiendo y grabando material inédito: "Yo quiero dejar un montón de música y que esté siempre ahí, en la vuelta, para que la escuche el que quiera".
Fuente: El País, Uruguay
En pocas palabras
- Murió Ruben Rada: El icónico músico uruguayo falleció a los 83 años tras una internación por neumonía.
- Legado musical: Fue una figura clave en el candombe y rock rioplatense, con éxitos solistas y en bandas como El Kinto y Opa.
- Últimos proyectos: Se encontraba trabajando en un disco con Los Auténticos Decadentes y planeaba un homenaje a Tótem.