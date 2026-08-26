Murió Ruben Rada, figura emblemática de la música uruguaya

Falleció el querido "Negro" Rada. Tenía 83 años. Diario El País.

Rubén Rada nació en Montevideo el 16 de julio de 1943, construyó una trayectoria de más de seis décadas que transformó la música popular rioplatense. Fue pieza clave en bandas históricas como El Kinto, Tótem y Opa -fundamentales para la evolución del candombe y el rock-, además de desarrollar una exitosa carrera solista con clásicos populares como "Las manzanas", "Mi país", "Cha-cha muchacha", "Dedos", "Blumana" y "Muriendo de plena".

Su partida se produce en un momento de plena actividad artística. El músico se encontraba trabajando en un disco junto a Los Auténticos Decadentes, preparaba dos shows en Buenos Aires con el brasileño Chico César y organizaba un homenaje a Tótem con dos funciones en octubre en el Auditorio Nacional del Sodre, donde planeaba reecontrarse con el bajista Daniel "Lobito" Lagarde y el baterista Santiago Almeijenda.