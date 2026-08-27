Favio Posca llega a la Ciudad de Mendoza con su provocadora obra "Transensual"

El espectáculo viene precedido por el éxito de sus temporadas 2024 y 2025 en las que logró agotar localidades. Ahora, el actor emprende una nueva serie de funciones por distintas ciudades del país para acercar al público una propuesta que mantiene intacta su capacidad de provocar, divertir y generar reflexión.

“En este show propongo despertar; haciendo una crítica lúcida respecto del comportamiento humano, pero sin quedarse en el prejuicio”, explica Posca al referirse al espíritu de su obra.

Para el artista, se trata de recuperar una sensación de bienestar y conexión con uno mismo: “Es esa alegría, esa paz; la felicidad de sentir que todo está bien cuando nos encontramos con nosotros mismos y nos respetamos en nuestro sentir y en nuestra diversidad”, reflexiona.

Una experiencia que busca romper moldes

Fiel a su identidad artística, Favio Posca apuesta en “Transensual” por un lenguaje escénico que combina actuación, música y recursos visuales. La propuesta busca que el público se permita salir de los límites de lo establecido y transitar una experiencia que, además de provocar risas, deje preguntas abiertas.

“Es darnos cuenta de lo hermoso que es estar vivos en este planeta”, sostiene el actor. Y agrega que la risa aparece como una forma de correrse “amablemente de los carriles de lo correcto y permitido”.

El espectáculo fue creado y dirigido por Favio Posca, con Luiza Cayetana en el equipo creativo. La música es del propio Posca; el diseño de visuales está a cargo de Carla Pavetti y el diseño de luces, de Eduardo Pérez Winter. La producción musical y los arreglos corresponden a Martín Tucán Bossa y Yuliano Acri; mientras que el hijo del artista, Rocco Posca (quien también es actor y humorista) participa en coros y guitarras.