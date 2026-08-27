Bruce Willis: la familia tomó una decisión clave sobre el cerebro del actor

La iniciativa busca aportar material clave a los especialistas para avanzar en la comprensión y el estudio de la demencia frontotemporal (DFT), la afección neurodegenerativa que obligó al intérprete a retirarse de la actuación en 2022.

Sin una cura disponible en la actualidad, la demencia frontotemporal representa la principal variante de esta enfermedad en personas menores de 60 años. Acceder al tejido cerebral tras el fallecimiento del paciente le brinda a la comunidad científica una herramienta imprescindible para examinar el impacto de la patología a escala celular, algo imposible de lograr con otras técnicas médicas.

La estrella de Duro de Matar, de 71 años, hizo público su retiro tras ser diagnosticado inicialmente con afasia en 2022, un trastorno que afecta la capacidad de comunicación.

Un año más tarde, el cuadro evolucionó hacia un diagnóstico formal de demencia frontotemporal, una enfermedad progresiva que impacta las áreas del cerebro asociadas con la personalidad, el comportamiento y el lenguaje.

La medida cuenta con el respaldo unánime de su círculo íntimo: su esposa Emma Heming Willis, su exesposa Demi Moore y sus cinco hijas. Desde el diagnóstico inicial, el entorno cercano del actor se ha mostrado sumamente activo en dar visibilidad a esta condición.

Emma Heming definió la determinación como un paso "emocionalmente difícil pero científicamente necesario", con la esperanza de que la contribución de la familia sirva para desarrollar diagnósticos tempranos y futuros tratamientos para otras personas que enfrenten esta enfermedad.

Fuente: minutouno.com