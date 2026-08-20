La emocionante foto que compartió Demi Moore de Bruce Willis en el casamiento de su hija

Bruce Willis estuvo presente en la boda de su hija Tallulah

Para Tallulah (32) compartir ese momento tan especial con su padre tuvo un valor especial. Bruce Willis fue diagnosticado con afasia en 2022 y, posteriormente, su familia informó que su cuadro evolucionó a una demencia frontotemporal. Desde entonces, el actor está lejos de la exposición pública y recibe el acompañamiento de su esposa, Emma Heming y sus cinco hijas.

La fotografía compartida por Moore muestra a Bruce sonriente y junto a la pareja. La imagen conmovió a los seguidores del actor y reflejó el fuerte vínculo que mantiene con su familia.

El homenaje de Tallulah a Demi Moore

La boda tuvo un detalle relacionado con Demi Moore. Para la ceremonia, Tallulah eligió un vestido de Balenciaga diseñado por Pierpaolo Piccioli, cuya silueta recordó a un histórico look que su madre había utilizado años atrás.

El gesto fue interpretado por muchos como un homenaje y reforzó la conexión entre ambas. En una celebración donde los afectos ocuparon el centro de la escena, la presencia de Bruce tuvo un peso especial.

La fotografía de Demi Moore quedó como uno de los recuerdos más significativos de la boda: el querido actor junto a su hija en un día que, para toda la familia, estuvo marcado por el amor, la cercanía y la emoción.