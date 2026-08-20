La boda de Tallulah Willis y Justin Acee regaló uno de sus momentos más emotivos cuando Bruce Willis posó junto a los recién casados. La fuerte imagen fue compartida por Demi Moore en Instagram y rápidamente se viralizó por el significado de la presencia del actor en una fecha tan importante para su hija.
La emocionante foto que compartió Demi Moore de Bruce Willis en el casamiento de su hija
La actriz Demi Moore publicó una imagen del actor junto a Tallulah y Justin Acee durante la celebración en Sun Valley; la presencia de Bruce tuvo un significado especial para su hija
La ceremonia se realizó el 8 de agosto en Sun Valley, Idaho, pero ganó espacio en distintas redes sociales unos días después.
En un ambiente íntimo, rodeado de familiares y amigos cercanos, Rumer y Scout Willis también acompañaron a Tallulah durante la celebración, que tuvo como eje la unión familiar y la privacidad.
Bruce Willis estuvo presente en la boda de su hija Tallulah
Para Tallulah (32) compartir ese momento tan especial con su padre tuvo un valor especial. Bruce Willis fue diagnosticado con afasia en 2022 y, posteriormente, su familia informó que su cuadro evolucionó a una demencia frontotemporal. Desde entonces, el actor está lejos de la exposición pública y recibe el acompañamiento de su esposa, Emma Heming y sus cinco hijas.
La fotografía compartida por Moore muestra a Bruce sonriente y junto a la pareja. La imagen conmovió a los seguidores del actor y reflejó el fuerte vínculo que mantiene con su familia.
El homenaje de Tallulah a Demi Moore
La boda tuvo un detalle relacionado con Demi Moore. Para la ceremonia, Tallulah eligió un vestido de Balenciaga diseñado por Pierpaolo Piccioli, cuya silueta recordó a un histórico look que su madre había utilizado años atrás.
El gesto fue interpretado por muchos como un homenaje y reforzó la conexión entre ambas. En una celebración donde los afectos ocuparon el centro de la escena, la presencia de Bruce tuvo un peso especial.
La fotografía de Demi Moore quedó como uno de los recuerdos más significativos de la boda: el querido actor junto a su hija en un día que, para toda la familia, estuvo marcado por el amor, la cercanía y la emoción.
En pocas palabras
- Bruce Willis: el actor asistió a la boda de su hija Tallulah Willis en Sun Valley, Idaho.
- Momento emotivo: la familia compartió una foto de Bruce con los recién casados, capturando un instante especial ante su estado de salud.
- Detalles de la boda: la celebración íntima contó con la presencia de Rumer y Scout Willis, y Tallulah lució un vestido inspirado en su madre, Demi Moore.