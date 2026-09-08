Luz Gaggi desembarca en Mendoza para presentar su nuevo álbum "Mientras Busco La Gloria"

Producido por Cachorro López, "Mientras Busco La Gloria" representa una nueva etapa artística en la carrera de Luz Gaggi y confirma su consolidación como una de las voces más destacadas y singulares de la escena musical argentina actual.

Con una identidad sonora cada vez más definida, la artista construye un universo donde conviven la intensidad, la sensibilidad y una potencia interpretativa que se ha convertido en su sello. Los adelantos "Avión a Madrid", "Qué Mal" y "Flores" tuvieron una gran recepción por parte del público y anticiparon el espíritu de este nuevo trabajo discográfico, al que también se suma "No Fui Yo", canción producida junto a Ale Sergi.