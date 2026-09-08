La cantante y compositora Luz Gaggi llega a Mendoza el próximo 11 de septiembre para presentar "Mientras Busco La Gloria", su esperado nuevo álbum de estudio. El encuentro será en el Teatro Mendoza (San Juan 1427, Ciudad) y las entradas anticipadas ya se encuentran disponibles a través de EntradaWeb.
Luz Gaggi desembarca en Mendoza para presentar su nuevo álbum "Mientras Busco La Gloria"
Producido por Cachorro López, el disco representa una nueva etapa artística en la carrera de Luz Gaggi y la consolida como una de las voces más destacadas y singulares de la escena musical argentina actual.
Producido por Cachorro López, "Mientras Busco La Gloria" representa una nueva etapa artística en la carrera de Luz Gaggi y confirma su consolidación como una de las voces más destacadas y singulares de la escena musical argentina actual.
Con una identidad sonora cada vez más definida, la artista construye un universo donde conviven la intensidad, la sensibilidad y una potencia interpretativa que se ha convertido en su sello. Los adelantos "Avión a Madrid", "Qué Mal" y "Flores" tuvieron una gran recepción por parte del público y anticiparon el espíritu de este nuevo trabajo discográfico, al que también se suma "No Fui Yo", canción producida junto a Ale Sergi.
El crecimiento artístico de Luz Gaggi ha estado acompañado por importantes reconocimientos y escenarios de gran relevancia. Entre ellos, haber sido la artista encargada de abrir el histórico show de Paul McCartney en River Plate y la obtención del Discovery Award durante la Latin Alternative Music Conference (LAMC) en Nueva York, uno de los encuentros más importantes de la industria musical latinoamericana.
La presentación en Mendoza ofrecerá un recorrido por las canciones de "Mientras Busco La Gloria", además de momentos destacados de "ALTAR", en un espectáculo donde la voz, la emoción y la conexión con el público serán protagonistas.
Con una propuesta artística que combina vulnerabilidad, fuerza y una notable presencia escénica, Luz Gaggi continúa consolidando un camino propio dentro de la nueva generación de artistas argentinas.
En pocas palabras
- Luz Gaggi en Mendoza: La artista presentará su nuevo álbum "Mientras Busco La Gloria" el 11 de septiembre en el Teatro Mendoza.
- Disco y Producción: El álbum, producido por Cachorro López, marca una nueva etapa e incluye adelantos como "Avión a Madrid" y "No Fui Yo".
- Trayectoria Destacada: Gaggi ha sido telonera de Paul McCartney y ha ganado el Discovery Award en Nueva York.