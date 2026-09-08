El humorista mendocino Daniel “Negro” Aye presentará su espectáculo unipersonal de humor y anécdotas “Historias de un mentiroso”. Será el sábado 12 de septiembre a las 21:30 en Vortex Bar (Av. Mitre y Coronel Plaza, Ciudad de Mendoza), una propuesta donde la frontera entre la realidad y la ficción se vuelve imperceptible para hacer reír al público. Las entradas se consiguen de forma anticipada a través de EntradaWeb y se pueden realizar reservas al 261 575-1416
Daniel Aye regresa a los escenarios mendocinos con su unipersonal "Historias de un mentiroso"
El querido humorista mendocino se presentará en la Ciudad de Mendoza con un espectáculo de anécdotas e ironía donde el público deberá decidir qué es verdad y qué es ficción
Bajo la premisa de que "si alguien te está mintiendo, es probable que te quiera hacer reír", Aye construye un show dinámico basado en situaciones de la vida cotidiana. Relaciones de pareja, trabajo, amigos, viajes y recuerdos personales se transforman en la materia prima de un juego permanente con el espectador, quien escuchará cada relato con la sospecha constante de que nada sea exactamente como parece.
¿Mentira o verdad? El público decide
En este nuevo unipersonal, la ironía y la observación fina son las herramientas principales. La propuesta invita a los asistentes a participar, opinar y sacar sus propias conclusiones a medida que transcurre la noche. Ante todo, el show busca generar un espacio de complicidad y diversión, donde cualquiera pueda reconocerse en más de una de las disparatadas situaciones narradas en el escenario.
Daniel Aye cuenta con una extensa y destacada trayectoria en el teatro, la producción y la dirección. Durante más de dos décadas integró junto a Fernando Ramírez el emblemático dúo humorístico Stan y Lasky, con el que recorrió importantes escenarios de Argentina y Latinoamérica, además de participar en festivales y programas de televisión.
A lo largo de su carrera ha compartido tablas con grandes figuras del humor y la cultura nacional y provincial, como Los Cumpas, Jorge Sosa, Víctor Di Nasso, Pocho Sosa, Hugo Varela, Jorge Corona y Carlos Sánchez, entre muchos otros.
En pocas palabras
- Daniel Aye: El humorista mendocino presenta su unipersonal "Historias de un mentiroso" en Mendoza.
- Espectáculo: Propuesta de humor y anécdotas donde la realidad y la ficción se entrelazan, invitando a la reflexión del público.
- Detalles: El show se realizará el 12 de septiembre en Vortex Bar, con entradas anticipadas en EntradaWeb y reservas al 261 575-1416.