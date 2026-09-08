Daniel Aye regresa a los escenarios mendocinos con su unipersonal "Historias de un mentiroso"

Bajo la premisa de que "si alguien te está mintiendo, es probable que te quiera hacer reír", Aye construye un show dinámico basado en situaciones de la vida cotidiana. Relaciones de pareja, trabajo, amigos, viajes y recuerdos personales se transforman en la materia prima de un juego permanente con el espectador, quien escuchará cada relato con la sospecha constante de que nada sea exactamente como parece.

¿Mentira o verdad? El público decide

En este nuevo unipersonal, la ironía y la observación fina son las herramientas principales. La propuesta invita a los asistentes a participar, opinar y sacar sus propias conclusiones a medida que transcurre la noche. Ante todo, el show busca generar un espacio de complicidad y diversión, donde cualquiera pueda reconocerse en más de una de las disparatadas situaciones narradas en el escenario.