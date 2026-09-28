Tragedia en una excursión: un alumno cayó al agua y murió ahogado junto a su maestra que lo intentó salvar

Se desplegó un intenso operativo de búsqueda del niño y la maestra, que se extendió por más de 24 horas.

Tragedia en el agua: quiénes eran en niño y la docente

Las víctimas de la tragedia fueron identificadas como Hannah Jorgensen, de 24 años, y su alumno Ahmed Osman, de 10 años.

Jorgensen se desempeñaba como maestra de quinto grado en la escuela primaria Borlaug Elementary, perteneciente al distrito escolar de Iowa City, donde era profundamente querida por la comunidad escolar.

Desde el distrito educativo emitieron un comunicado de condolencias expresando que "la ausencia de Hannah y Ahmed se sentirá en las aulas y pasillos de Borlaug, en la vida de quienes los amaron y en toda nuestra comunidad".

Asimismo, el padre del pequeño Ahmed dedicó emotivas palabras a la memoria de su hijo, recordando que el niño "tenía muchos sueños por delante", al tiempo que la gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, envió su apoyo a las familias afectadas.

Cómo ocurrió el fatal accidente

El accidente ocurrió mientras el contingente escolar realizaba un recorrido por las áreas naturales del parque.

El niño Ahmed Osman se acercó demasiado a la orilla de la reserva de agua, perdió el equilibrio y cayó abruptamente.

Al advertir que el alumno no podía salir por sus propios medios y corría inminente peligro, la maestra Hannah Jorgensen no dudó en arrojarse al agua para rescatarlo. Lamentablemente, la corriente y la profundidad del sector impidieron que ambos pudieran regresar a la orilla.

El cuerpo de la maestra fue localizado por los equipos de rescate en el sector del Coralville Reservoir. En tanto, tras un intenso despliegue del cuerpo de buzos de la Policía, Bomberos y la Patrulla Estatal, el cuerpo del menor fue hallado más de 25 horas después en la misma zona.