La tragedia que se cobró la vida de un chico de 13 años y dejó un dolor indescriptible

La investigación por la muerte del chico quedó rápidamente a cargo de las autoridades judiciales y policiales de San Juan, quienes trabajaron en el lugar del accidente para juntar pistas y determinar con precisión las responsabilidades de la tragedia.

Tragedia en San Juan: quién era el chico fallecido

La víctima fue identificada como Danilo Fredez, un adolescente de 13 años que cursaba el primer año de la educación secundaria en la Escuela Secundaria Provincia de Neuquén, ubicada en la localidad de Dos Acequias, departamento de San Martín, San Juan.

Desde la propia institución escolar emitieron un sentido comunicado para despedir a su alumno y acompañar a sus seres queridos.

“Un dolor inmenso nos invade al transmitir esta noticia”, expresaron desde las autoridades del establecimiento, solicitando además el acompañamiento de la comunidad mediante oraciones. Sus restos fueron velados en las Salas de Descanso de Dos Acequias.

Cómo fue la tragedia en San Juan

De acuerdo a las investigaciones encabezadas por la UFI Delitos Especiales, la Policía Científica y efectivos de la Comisaría 19ª, el siniestro ocurrió sobre la intersección de las calles Laprida y Belgrano.

Foto: gentileza Tiempo de San Juan.

Danilo circulaba a bordo de su bicicleta en el mismo sentido que un camión municipal destinado al transporte de residuos cloacales.

El chico llevaba auriculares puestos y habría realizado una maniobra imprevista hacia su izquierda metros antes de llegar al cruce con la calle Belgrano.

Aunque el chofer del vehículo pesado intentó realizar una maniobra para esquivarlo, la bicicleta terminó impactando contra el lateral derecho y las ruedas traseras del camión. Como consecuencia del severo impacto, el adolescente falleció de manera instantánea en el lugar.