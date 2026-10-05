Un profundo dolor inunda por estas horas al departamento de San Martín, en la provincia de San Juan, tras conocerse una tragedia donde murió un chico de 13 años. El accidente donde falleció el mejor, ocurrió durante la mañana del jueves e involucró a una bicicleta y a un camión municipal.
La tragedia que se cobró la vida de un chico de 13 años y dejó un dolor indescriptible
La tragedia donde murió un chico tras un choque entre su bicicleta y un camión municipal, dejó una angustia muy grande
La tragedia generó un fuerte impacto social en la zona de Dos Acequias, donde residía el chico y donde distintos sectores comunitarios se unieron para enviar sus condolencias a la familia en este difícil momento.
Las muestras de afecto y las cadenas de oración por la tragedia no tardaron en multiplicarse a través de las redes sociales y en el ámbito institucional.
La investigación por la muerte del chico quedó rápidamente a cargo de las autoridades judiciales y policiales de San Juan, quienes trabajaron en el lugar del accidente para juntar pistas y determinar con precisión las responsabilidades de la tragedia.
Tragedia en San Juan: quién era el chico fallecido
La víctima fue identificada como Danilo Fredez, un adolescente de 13 años que cursaba el primer año de la educación secundaria en la Escuela Secundaria Provincia de Neuquén, ubicada en la localidad de Dos Acequias, departamento de San Martín, San Juan.
Desde la propia institución escolar emitieron un sentido comunicado para despedir a su alumno y acompañar a sus seres queridos.
“Un dolor inmenso nos invade al transmitir esta noticia”, expresaron desde las autoridades del establecimiento, solicitando además el acompañamiento de la comunidad mediante oraciones. Sus restos fueron velados en las Salas de Descanso de Dos Acequias.
Cómo fue la tragedia en San Juan
De acuerdo a las investigaciones encabezadas por la UFI Delitos Especiales, la Policía Científica y efectivos de la Comisaría 19ª, el siniestro ocurrió sobre la intersección de las calles Laprida y Belgrano.
Danilo circulaba a bordo de su bicicleta en el mismo sentido que un camión municipal destinado al transporte de residuos cloacales.
El chico llevaba auriculares puestos y habría realizado una maniobra imprevista hacia su izquierda metros antes de llegar al cruce con la calle Belgrano.
Aunque el chofer del vehículo pesado intentó realizar una maniobra para esquivarlo, la bicicleta terminó impactando contra el lateral derecho y las ruedas traseras del camión. Como consecuencia del severo impacto, el adolescente falleció de manera instantánea en el lugar.
En pocas palabras
- Tragedia en San Juan: Un chico de 13 años falleció tras un accidente con un camión municipal.
- Identidad de la víctima: El menor, identificado como Danilo Fredez, cursaba primer año en la Escuela Secundaria Provincia de Neuquén.
- Investigación en curso: Autoridades judiciales y policiales trabajan para determinar las responsabilidades del siniestro.