¡Bomba! Luis Petri abandonado: Hebe Casado y Esteban Allasino coquetean con los candidatos de Alfredo

Una importante inauguración para la provincia con definiciones políticas sobre el apoyo político para la sucesión de Alfredo Cornejo en 2027.

La vicegobernadora no titubeó cuando este cronista la consultó sobre su preferido para gobernar la provincia. Nada de mileístas ni libertarios para el 4to piso de Casa de Gobierno. Un radical de pura cepa es mejor según sus propias palabras “prefiero a alguien del gabinete” fue la frase elegida para desmarcarse de algún candidato no radical. El gabinete tiene dos candidatos: Natalio Mema y Tadeo García Zalazar, ambos radicales afiliados.

Lo de Allasino es un poco más gracioso: el día anterior a recibir con honores y decir que posiblemente Mema se convierta en su “jefe” (a propósito de autonomía municipal: rara mirada la de un intendente que ve en el gobernador a un “jefe”) el cacique de Luján de Cuyo había estado en un acto con Luis Petri. Mema y Allasino fueron rivales en una elección por la intendencia de ese departamento. Quizás se prometieron apoyo mutuo ese mismo día. La política es arte puro.

Karina no quiere a Luis

Una paradoja subyace a ese posicionamiento: desde la mismísima Casa Rosada estarían chicaneando al ex ministro de Defensa y actual diputado nacional Luis Petri. No quieren que juegue, es una promesa que le hicieron a Cornejo y su alianza con el gobernador depende de eso.

Algunos creen que Petri ya sabe que los Milei no le darán apoyo para embarcarse en el sueño de ocupar en 2027 el sillón de San Martín. Estiman que el peso de las órdenes de Karina Milei terminará por inclinar la balanza en contra del ex ministro.

Listo para tirar del mantel

Petri ya habría tomado nota y estaría comunicándoles a los suyos que eso le importa un bledo y que dará batalla igual. Evalúa con los mendocinos que le responden que la imagen positiva que –según las encuestas- ostenta, es una oportunidad única para probarse el traje de gobernador, bajo el apotegma “el tren no pasa dos veces”.

Algunos recuerdan sus adolescentes épocas de referente de José Genoud. Dicen que el ex senador nacional era categórico cuando se refería a Petri como un joven atrevido que no reparaba demasiado en orgánicas ni en órdenes si sus deseos iban por otro lado.

Luis Petri, ex candidato a gobernador de Mendoza y contrincante de Alfredo Cornejo en la pasada interna de la UCR.

Así las cosas, el diputado nacional estaría listo para hacer lo que muchos temen en el cornejismo: romper todo, tirar del mantel, y si no gana él, que no ganen tampoco los otros.

Cornejo empoderado

En 2025 fue el gobernador quien rogó hasta último momento por una alianza con Milei cuando los números del león volaban por los aires. Hoy eso ha cambiado, la imagen del presidente anda hociqueando el suelo y darse el lujo de romper con Cornejo sería peligroso para un proyecto que peligra su reelección.

Cornejo sigue siendo leal y ya salió a instalar la idea de que sería malo para el país no reelegir a Milei, juega al fleje: sus correligionarios ortodoxos radicales lo putean en voz baja y muchos creen que se arrepentirá tarde o temprano de inmolarse así.

Mientras, el gobernador demuestra estar despabilado y atento a todos los movimientos. Seguro tiene una carta bajo la manga para el día que Milei sea un lastre, si es que ese día llega, claro.

Alfredo Cornejo, Hebe Casado y Javier Milei en una visita a Mendoza.

El oro mudo

El cambio en la posición de Milei por la cuestión Malvinas: de admirar a Margaret Thatcher y decir que debían decidir los kelpers bajo qué bandera querían cobijarse (sabiendo que jamás elegirían la nuestra) a sostener que son una población implantada –lo que en realidad son— hay unos cuantos kilómetros de distancia ideológica y habla del mal momento que está atravesando la relación del presidente con la ciudadanía. La picardía del anuncio puede también esconder otras intenciones.

No olvidemos que los ingleses tienen gran parte de nuestro oro. ¿Ustedes se pondrían loquitos con la diatriba contra alguien que les tiene que devolver algo de mucho valor? No parece una buena idea este chapoteo con la obvia finalidad de caerle simpático al pueblo –pos trapo de la Selección en el Mundial— y muy difícilmente tenga finalidades geopolíticas reales.

Esto no hace más que confirmar que nunca nos dirán cuánto oro llevaron a Londres y hasta capaz que lo perdamos en “represalia” a esta rara parada de manos, algo que tranquilizaría al ministro Luis Caputo quien “extravió” el papelito donde tenía anotada la cantidad exacta de lingotes que mandó una noche.