La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado fue contundente sobre cuáles serán sus próximos pasos políticos y fijó postura respecto a la sucesión en la gobernación provincial. "Petri no", dijo ante la pregunta de un periodista.
Hebe Casado expresó su deseo de que el próximo gobernador sea del Gabinete de Cornejo y no Petri
La vicegobernadora Hebe Casado sigue apostando por la intendencia de San Rafael y expresó su preferencia sobre quién debería ser el próximo gobernador
Durante la inauguración de las nuevas reformas en el aeropuerto de San Rafael, Casado confirmó sus intenciones de competir por la intendencia del departamento sureño y se desmarcó de posibles alianzas externas al oficialismo local para la gestión provincial.
¿Qué opina Hebe Casado sobre las próximas elecciones a gobernador?
Al ser consultada sobre su futuro político, Casado dijo: "Estoy pensando en ser intendenta deSan Rafael". La funcionaria remarcó que se trata de un desafío ambicioso pero necesario para el departamento sureño. "Seguramente es difícil, pero no imposible. Creo que San Rafael se merece un salto de calidad", afirmó ante el periodista Nacho Rodríguez Jardel.
En ese sentido, Casado detalló que ya se encuentra trabajando activamente en la construcción de su propuesta municipal: "Me estoy formando y preparando para eso. Estoy estudiando, generando equipos técnicos y rodeándome de gente que sabe mucho".
Por otra parte, la vicegobernadora dejó un claro mensaje político al ser indagada sobre las candidaturas para la gobernación. Al preguntársele por un perfil de su preferencia, marcó una clara línea divisoria frente a figuras como Luis Petri o posibles referentes libertarios. "Prefiero cualquiera que sea del gabinete provincial. Petri, no. Obviamente, porque los conozco, porque venimos trabajando en un mismo proyecto", aseveró.
Para respaldar su postura, Casado dijo que la importancia del conocimiento previo del equipo de gestión: "Se necesita alguien del riñón, que tenga experiencia en gestionar, porque sin experiencia se pasa mucho tiempo hasta aprender cómo funcionan los engranajes".
¿Qué dijo Luis Petri?
Por ahora Luis Petri no se han pronunciado al respecto sobre los dichos de la vicegobernadora. La última publicación de Petri en las redes sociales está relacionada con la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina.
En pocas palabras
- Hebe Casado: confirmó sus intenciones de competir por la intendencia de San Rafael.
- Gobernador provincial: expresó su preferencia por un candidato del gabinete, en lugar de Luis Petri.
- Experiencia de gestión: argumentó la necesidad de un gobernador con conocimiento previo del funcionamiento provincial.