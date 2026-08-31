Hebe Casado expresó su deseo de que el próximo gobernador sea del Gabinete de Cornejo y no Petri

Alfredo Cornejo y Hebe Casado.

En ese sentido, Casado detalló que ya se encuentra trabajando activamente en la construcción de su propuesta municipal: "Me estoy formando y preparando para eso. Estoy estudiando, generando equipos técnicos y rodeándome de gente que sabe mucho".

Por otra parte, la vicegobernadora dejó un claro mensaje político al ser indagada sobre las candidaturas para la gobernación. Al preguntársele por un perfil de su preferencia, marcó una clara línea divisoria frente a figuras como Luis Petri o posibles referentes libertarios. "Prefiero cualquiera que sea del gabinete provincial. Petri, no. Obviamente, porque los conozco, porque venimos trabajando en un mismo proyecto", aseveró.

Para respaldar su postura, Casado dijo que la importancia del conocimiento previo del equipo de gestión: "Se necesita alguien del riñón, que tenga experiencia en gestionar, porque sin experiencia se pasa mucho tiempo hasta aprender cómo funcionan los engranajes".

Luis Petri, actual diputado nacional y aspirante a suceder a Alfredo Cornejo.

¿Qué dijo Luis Petri?

Por ahora Luis Petri no se han pronunciado al respecto sobre los dichos de la vicegobernadora. La última publicación de Petri en las redes sociales está relacionada con la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina.