Usaron 612.000 botellas para hacer una casa frente al mar y la construyeron en dos días

Cómo es la casa de botellas de plástico

Esta casa hecha con material sustentable tiene 168 metros cuadrados y se trató un proyecto desarrollado por dos amigos, David Saulnier y Joel German, fundadores de la empresa JD Composites, que aplicaron una tecnología utilizada en otras industrias para fabricar los paneles de la casa.

A la hora de hacer las paredes, las botellas no se usaron enteras, sino que el plástico fue transformado en partículas y luego en espuma rígida. Después fue colocado entre dos capas reforzadas con fibra de vidrio. De esa forma, podían cumplir con las funciones estructurales y de aislamiento, pero además resultaba ser materiales livianos y más fáciles de maniobrar.

En total, para envolver los 168 metros cuadrados de la casa, se fabricaron 200 paneles, por eso también la cantidad de botellas de plástico utilizadas en la construcción de la casa, que posee tres dormitorios y dos baños.

Otro punto que tiene la casa hecha con botellas de plástico reciclado, es que por fuera parece una casa convencional. Para ello, se usaron revestimientos de aluminio y vinilos que esconden el material que está dentro de las paredes.

La casa se armó solamente en dos días

Sin embargo, uno de los aspectos más sobresalientes de esta casa es que su estructura se montó solamente en dos días, una vez que los paneles fueron fabricados. Si se contara el tiempo de fabricación de los paneles, se estima que todo podría hacerse en un plazo de tres meses.