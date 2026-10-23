Usaron 612.000 botellas para hacer una casa frente al mar y la construyeron en dos días

Fue el caso de dos amigos canadienses que decidieron tener una casa con vista al mar. Su idea no era tan descabellada, al menos la parte de la casa. Sí lo fue cómo decidieron construirla, ya que no quisieron utilizar materiales normales, sino que se inclinaron por botellas recicladas y para levantar la vivienda necesitaron un total de 612.000 envases de plástico.
Lo insólito es que demoraron más en juntar los envases que en montar la casa, ya que en solo dos días, los amigos lograron tener en pie su vivienda, que está ubicada en Nueva Escocia, Canadá. Claramente, no se trata de una casa en donde las botellas están una al lado de otra, sino que utilizaron paneles fabricados con espuma PET, que justamente permite el uso de residuos plásticos en la construcción.
Cómo es la casa de botellas de plástico
Esta casa hecha con material sustentable tiene 168 metros cuadrados y se trató un proyecto desarrollado por dos amigos, David Saulnier y Joel German, fundadores de la empresa JD Composites, que aplicaron una tecnología utilizada en otras industrias para fabricar los paneles de la casa.
A la hora de hacer las paredes, las botellas no se usaron enteras, sino que el plástico fue transformado en partículas y luego en espuma rígida. Después fue colocado entre dos capas reforzadas con fibra de vidrio. De esa forma, podían cumplir con las funciones estructurales y de aislamiento, pero además resultaba ser materiales livianos y más fáciles de maniobrar.
En total, para envolver los 168 metros cuadrados de la casa, se fabricaron 200 paneles, por eso también la cantidad de botellas de plástico utilizadas en la construcción de la casa, que posee tres dormitorios y dos baños.
Otro punto que tiene la casa hecha con botellas de plástico reciclado, es que por fuera parece una casa convencional. Para ello, se usaron revestimientos de aluminio y vinilos que esconden el material que está dentro de las paredes.
La casa se armó solamente en dos días
Sin embargo, uno de los aspectos más sobresalientes de esta casa es que su estructura se montó solamente en dos días, una vez que los paneles fueron fabricados. Si se contara el tiempo de fabricación de los paneles, se estima que todo podría hacerse en un plazo de tres meses.
En pocas palabras
- Casa sustentable: Dos amigos crearon una vivienda frente al mar utilizando 612.000 botellas y envases de plástico reciclado.
- Proceso de construcción: El plástico fue transformado en espuma rígida para crear paneles, armando la estructura en tan solo dos días.
- Diseño innovador: La casa de 168 m² luce exteriormente convencional con revestimientos, ocultando su origen ecológico.