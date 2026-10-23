Puso un jacuzzi en la terraza de su casa, sus vecinos la denunciaron pero se negó a retirarlo

El conflicto comenzó en 2019, cuando los vecinos del piso inferior detectaron humedades en su vivienda. La terraza del inmueble situado encima había sido cubierta con una tarima de madera, jardineras y un jacuzzi de dos por dos metros. La instalación dificultaba la evacuación del agua porque los desagües estaban obstruidos.

La finca donde se encontraba el jacuzzi está situada al inicio de la calle Aragón, en Palma. | Foto: Irene Humet

Fueron a la justicia pero se negaba a retirar el jacuzzi

La terraza era un elemento comunitario de uso privativo. Esto significa que solo podía utilizarla la propietaria de esa vivienda, pero no que tuviera libertad absoluta para modificarla sin atender a las consecuencias para el edificio.

En agosto de 2020, el Ayuntamiento de Palma ordenó adoptar medidas urgentes. Entre ellas figuraban retirar el jacuzzi y las jardineras, prohibir el uso de la terraza. Sin embargo, la comunidad comunicó posteriormente que no había podido ejecutar las medidas porque la propietaria no permitía el acceso a la terraza.

Ante la persistencia de las filtraciones en las casas de sus vecinos, la empresa propietaria del piso afectado acudió a los tribunales. En primera instancia, la Justicia condenó a la vecina a retirar el jacuzzi, la tarima y las jardineras, además de reparar los daños causados por el agua e impermeabilizar la superficie.

La resolución también estableció que, si no cumplía las obligaciones dentro de los 30 días posteriores a la firmeza de la sentencia, la parte demandante podría ejecutar las reparaciones a su costa. La propietaria recurrió el fallo, pero la Audiencia Provincial de las Islas Baleares confirmó la condena mediante la sentencia 91/2024, dictada el 13 de febrero de 2024.