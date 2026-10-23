La instalación de un jacuzzi en una terraza puede parecer una mejora más de una vivienda, especialmente para quienes buscan disfrutar del aire libre sin salir de casa.
Puso un jacuzzi en la terraza de su casa, sus vecinos la denunciaron pero se negó a retirarlo
Vecinos sufrieron filtraciones en sus casas por la instalación de un jacuzzi en una terraza comunitaria, lo que derivó en un conflicto judicial que obligó a su retirada.
Sin embargo, en un edificio compartido, una decisión que parece privada puede terminar afectando a otros vecinos y convertirse en un conflicto judicial. El peso del agua y las filtraciones son factores que pueden transformar una obra doméstica en un problema legal.
Instaló un jacuzzi en la terraza de su casa y una sentencia la obligó a retirarlo
Eso fue lo que ocurrió en Palma, España, donde una propietaria tuvo que enfrentarse a la Justicia después de instalar un jacuzzi en la terraza de su vivienda. El caso llegó hasta la Audiencia Provincial de las Islas Baleares, que confirmó la obligación de retirar la instalación tras un conflicto que también involucró a la comunidad de propietarios y al Ayuntamiento.
El conflicto comenzó en 2019, cuando los vecinos del piso inferior detectaron humedades en su vivienda. La terraza del inmueble situado encima había sido cubierta con una tarima de madera, jardineras y un jacuzzi de dos por dos metros. La instalación dificultaba la evacuación del agua porque los desagües estaban obstruidos.
Fueron a la justicia pero se negaba a retirar el jacuzzi
La terraza era un elemento comunitario de uso privativo. Esto significa que solo podía utilizarla la propietaria de esa vivienda, pero no que tuviera libertad absoluta para modificarla sin atender a las consecuencias para el edificio.
En agosto de 2020, el Ayuntamiento de Palma ordenó adoptar medidas urgentes. Entre ellas figuraban retirar el jacuzzi y las jardineras, prohibir el uso de la terraza. Sin embargo, la comunidad comunicó posteriormente que no había podido ejecutar las medidas porque la propietaria no permitía el acceso a la terraza.
Ante la persistencia de las filtraciones en las casas de sus vecinos, la empresa propietaria del piso afectado acudió a los tribunales. En primera instancia, la Justicia condenó a la vecina a retirar el jacuzzi, la tarima y las jardineras, además de reparar los daños causados por el agua e impermeabilizar la superficie.
La resolución también estableció que, si no cumplía las obligaciones dentro de los 30 días posteriores a la firmeza de la sentencia, la parte demandante podría ejecutar las reparaciones a su costa. La propietaria recurrió el fallo, pero la Audiencia Provincial de las Islas Baleares confirmó la condena mediante la sentencia 91/2024, dictada el 13 de febrero de 2024.
En pocas palabras
- Instalación de jacuzzi: Una vecina instaló un jacuzzi en la terraza de su casa, provocando filtraciones a sus vecinos.
- Orden judicial: La Justicia ordenó retirar la instalación, pero la propietaria se negó a cumplir la orden.
- Consecuencias: La Audiencia Provincial de las Islas Baleares confirmó la condena a retirar el jacuzzi y reparar los daños.