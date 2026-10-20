¿Por qué las ventanas de un avión tienen que estar abiertas durante el despegue y aterrizaje?

Volar en avión representa una aventura para muchos, una agilización de tiempo para otros y un temor para un grupo bastante grande. Estos gigantes de acero que se elevan en el cielo están llenos de curiosidades técnicas y estructurales que pocos conocen y que podrían ahorrar muchos momentos de miedo e incertidumbre en los pasajeros.
Por ejemplo, cuando subimos al avión, tomamos asiento y nos ponemos cómodos para el despegue, hay varias cosas que los tripulantes de cabina exigen, dentro de ellas dos muy importantes: colocar el cinturón de seguridad como corresponde y abrir las ventanas para el momento del despegue. Es interesante saber qué significa.
Mantener las ventanas abiertas durante el despegue y el aterrizaje es una orden clara y necesaria que parece no tener sentido alguno, pero puede evitar accidentes graves o peligros en estos dos momentos tan importantes del vuelo. Expertos explican qué significa este detalle.
¿Qué significa y por qué hay que mantener las ventanas abiertas en el despegue de un avión?
En el despegue del avión se juegan muchos procedimientos que ni siquiera llegamos a conocer. Las azafatas pasan por el pasillo dando indicaciones y en la pantalla de las butacas se explica el paso a paso de cómo colocar los cinturones, cómo salir por las salidas de emergencia o utilizar el oxígeno en caso de que sea necesario.
El despegue del avión es muy importante porque se produce el mayor punto de transición física, carga de trabajo y aerodinámica para los pilotos y la aeronave.
¿Qué significa y por qué las ventanas tienen que permanecer abiertas? Esta acción es necesaria durante el despegue y el aterrizaje por motivos de seguridad. La tripulación del vuelo puede evaluar rápidamente el exterior y tener buena visibilidad. En el caso de detectar algo raro, pueden avisar inmediatamente a las azafatas.
Por ejemplo, si hay fuego en un ala del avión, en el motor o una fuga de combustible, se puede detectar rápidamente; el avión puede detener el despegue y ser evacuado.
Además, facilita el acceso visual para los rescatistas que están en tierra y necesitan coordinar la ayuda desde afuera. En parte, son los pasajeros quienes observan por las ventanillas abiertas y pueden alertar a los tripulantes de cabina sobre algún inconveniente.
Otras curiosidades sobre el funcionamiento de un avión
- Durante el despegue y aterrizaje del avión, también se bajan las luces de la cabina, sobre todo si son vuelos nocturnos. Esto se hace para que los ojos de los pasajeros se adapten visualmente.
- Las puertas de un avión se encuentran a la izquierda, tanto las de embarque como las de cabina.
- La mayoría de los aviones son de color blanco. Esto sirve para reducir la absorción de calor, evitar la expansión y detectar grietas o daños fácilmente.
En pocas palabras
- Seguridad en vuelo: Las ventanas abiertas en despegue y aterrizaje permiten evaluar el exterior y detectar anomalías rápidamente.
- Evacuación segura: Facilita la visibilidad para rescatistas y pasajeros, agilizando una posible evacuación.
- Otros protocolos: Durante estas fases también se atenúan las luces para la adaptación visual de los pasajeros.