¿Por qué las ventanas de un avión tienen que estar abiertas durante el despegue y aterrizaje?

¿Qué significa y por qué hay que mantener las ventanas abiertas en el despegue de un avión?

En el despegue del avión se juegan muchos procedimientos que ni siquiera llegamos a conocer. Las azafatas pasan por el pasillo dando indicaciones y en la pantalla de las butacas se explica el paso a paso de cómo colocar los cinturones, cómo salir por las salidas de emergencia o utilizar el oxígeno en caso de que sea necesario.

El despegue del avión es muy importante porque se produce el mayor punto de transición física, carga de trabajo y aerodinámica para los pilotos y la aeronave.

Las ventanas permanecen abiertas por seguridad.

¿Qué significa y por qué las ventanas tienen que permanecer abiertas? Esta acción es necesaria durante el despegue y el aterrizaje por motivos de seguridad. La tripulación del vuelo puede evaluar rápidamente el exterior y tener buena visibilidad. En el caso de detectar algo raro, pueden avisar inmediatamente a las azafatas.

Por ejemplo, si hay fuego en un ala del avión, en el motor o una fuga de combustible, se puede detectar rápidamente; el avión puede detener el despegue y ser evacuado.

Además, facilita el acceso visual para los rescatistas que están en tierra y necesitan coordinar la ayuda desde afuera. En parte, son los pasajeros quienes observan por las ventanillas abiertas y pueden alertar a los tripulantes de cabina sobre algún inconveniente.

Otras curiosidades sobre el funcionamiento de un avión

Los aviones tienen muchas curiosidades de estructura y funcionamiento.