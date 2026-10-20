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¿Por qué las ventanas de un avión tienen que estar abiertas durante el despegue y aterrizaje?

Un avión es un medio de transporte rápido y seguro. Cuando llega el momento de despegar, las ventanas siempre tienen que estar abiertas, ¿qué significa?

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Por qué las ventanas del avión se mantienen abiertas en estos dos momentos del vuelo.

Por qué las ventanas del avión se mantienen abiertas en estos dos momentos del vuelo.

Volar en avión representa una aventura para muchos, una agilización de tiempo para otros y un temor para un grupo bastante grande. Estos gigantes de acero que se elevan en el cielo están llenos de curiosidades técnicas y estructurales que pocos conocen y que podrían ahorrar muchos momentos de miedo e incertidumbre en los pasajeros.

Por ejemplo, cuando subimos al avión, tomamos asiento y nos ponemos cómodos para el despegue, hay varias cosas que los tripulantes de cabina exigen, dentro de ellas dos muy importantes: colocar el cinturón de seguridad como corresponde y abrir las ventanas para el momento del despegue. Es interesante saber qué significa.

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¿Qué significa este detalle en el despegue de un avión?

Mantener las ventanas abiertas durante el despegue y el aterrizaje es una orden clara y necesaria que parece no tener sentido alguno, pero puede evitar accidentes graves o peligros en estos dos momentos tan importantes del vuelo. Expertos explican qué significa este detalle.

¿Qué significa y por qué hay que mantener las ventanas abiertas en el despegue de un avión?

En el despegue del avión se juegan muchos procedimientos que ni siquiera llegamos a conocer. Las azafatas pasan por el pasillo dando indicaciones y en la pantalla de las butacas se explica el paso a paso de cómo colocar los cinturones, cómo salir por las salidas de emergencia o utilizar el oxígeno en caso de que sea necesario.

El despegue del avión es muy importante porque se produce el mayor punto de transición física, carga de trabajo y aerodinámica para los pilotos y la aeronave.

Las ventanas permanecen abiertas por seguridad.&nbsp;

Las ventanas permanecen abiertas por seguridad.

¿Qué significa y por qué las ventanas tienen que permanecer abiertas? Esta acción es necesaria durante el despegue y el aterrizaje por motivos de seguridad. La tripulación del vuelo puede evaluar rápidamente el exterior y tener buena visibilidad. En el caso de detectar algo raro, pueden avisar inmediatamente a las azafatas.

Por ejemplo, si hay fuego en un ala del avión, en el motor o una fuga de combustible, se puede detectar rápidamente; el avión puede detener el despegue y ser evacuado.

Además, facilita el acceso visual para los rescatistas que están en tierra y necesitan coordinar la ayuda desde afuera. En parte, son los pasajeros quienes observan por las ventanillas abiertas y pueden alertar a los tripulantes de cabina sobre algún inconveniente.

Otras curiosidades sobre el funcionamiento de un avión

Los aviones tienen muchas curiosidades de estructura y funcionamiento.&nbsp;

Los aviones tienen muchas curiosidades de estructura y funcionamiento.

  • Durante el despegue y aterrizaje del avión, también se bajan las luces de la cabina, sobre todo si son vuelos nocturnos. Esto se hace para que los ojos de los pasajeros se adapten visualmente.
  • Las puertas de un avión se encuentran a la izquierda, tanto las de embarque como las de cabina.
  • La mayoría de los aviones son de color blanco. Esto sirve para reducir la absorción de calor, evitar la expansión y detectar grietas o daños fácilmente.

En pocas palabras

  • Seguridad en vuelo: Las ventanas abiertas en despegue y aterrizaje permiten evaluar el exterior y detectar anomalías rápidamente.
  • Evacuación segura: Facilita la visibilidad para rescatistas y pasajeros, agilizando una posible evacuación.
  • Otros protocolos: Durante estas fases también se atenúan las luces para la adaptación visual de los pasajeros.
Resumen generado por Thinkindot AI

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