Los nombres del PJ que caminan para ser intendentes, una cumbre-lanzamiento y ¿Sanz candidato?

¿De qué se hablará? Habrá tres o cuatro ejes. Por ahora, confirmados hay dos: empleo y producción (economía provincial y local) y también seguridad. Están trabajando en la cúpula justicialista para traer algunos disertantes de Buenos Aires y hasta internacionales, pero no necesariamente peronistas. Más bien especialistas en los temas sin tanto sesgo ideológico. ¿Podrán?

Es parte de un justicialismo que arrancó. Saben que corren de atrás a la amplia propuesta oficialista, que además de aventajarlos en votos, está todo el día en la vidriera mediática (por la gestión y por las internas) y eso les da más visibilidad. Buscando eso, hay más o menos una decena de nombres que ya se mueven en los departamentos para arrebatar el poder y que tienen cierta venia partidaria para “caminar”.

Stevanato, una ficha clave. El peronismo busca salir de la espera y empezar a mostrar territorio de cara a 2027. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Maipú, Guaymallén y las primeras candidaturas

Para no alejarse de Maipú, hay que dibujar flechas cada vez más nítidas al concejal Emiliano Sallei. De clara cercanía con el intendente, parece haber redoblado su estrategia comunicacional por estos días: difunde su actividad legislativa al detalle y casi diariamente. No asoma otro con tanta fuerza, dicen adentro; aunque Stevanato es cuidadoso con los gestos y hay otros que pueden correr.

A los costados, se sabía que al menos uno de los tres hermanos Aroma iba a jugar. Está definido quién será: Gustavo, secretario de Gobierno de la comuna. Desde hace años se agita la posibilidad de que se anime Adolfo Bermejo. Hoy está más cerca de apoyar al candidato de la gestión.

En Guaymallén la que recibió un pulgar arriba para moverse es la senadora Luz Llorens. Vicepresidenta del bloque. Y desde hace dos meses lo cuentan también al licenciado en Comunicación Social y magíster Sergio Luza, parte del equipo de Adriana García en la UNCuyo. Los dos tienen luz verde para probarse, igual que el “Rafa” Moyano, que lo volvería a intentar tras su campaña en 2023.

Tendrán que afrontar a un radicalismo de Marcos Calvente que merecería un artículo aparte. Lo más importante para decir de ese oficialismo es su posible división: a Marcelino Iglesias en las últimas semanas hubo un interlocutor fuerte que le preguntó si está pensando en jugar. “No lo descarta. No lo vi entusiasmado, pero me dijo que no lo descarta”, cuenta. Es cierto que viene de ser operado y estuvo recuperándose buena parte del año. Difícil que sea su prioridad número uno, pero en la comuna hay algunos inquietos con esta posibilidad.

Marcelino Iglesias, hoy senador provincial.

Las Heras y Capital también tienen sus nombres peronistas

En Las Heras Adriana Cano corre con ventaja. Pareciera ser la más cercana a Carlos Ciurca, ya tiene una campaña al hombro y es de las figuras más fuertes del Senado. El médico Raúl Ceverino es el que le viene en zaga (está moviéndose desde hace un año; tiene a su lado a un histórico del deporte de Mendoza) y más atrás asoma un hombre cuya estrella viene en ascenso en La Bancaria: Martín Rodríguez (no, no es el militante del Polo Obrero que pasó una noche preso años atrás). Rodríguez también habría recibido desde arriba un “sí quiere caminar, camine”. (Un abrazo a Lita).

En Capital, además de algo obvio, que es que correrá el presidente departamental del PJ, Jorge Pujol, hay dos con permiso para correr: Diego Grima, psicopedagogo y maestrando en la UNCuyo, y una exfuncionaria de PAMI en la época de Martín Sevilla y Alberto Fernández, Analía Rodríguez.

Hay muchos más, siempre de este lado más cercano a los intendentes. Volviendo a la Gobernación, la que habría medido bien para vice es la fiscal de Homicidios Claudia Ríos. Esta semana les llegó al PJ un estudio: “Impacto en el área metropolitana de sus menciones en redes sociales”. Está tomado desde finales de agosto hasta el 10 de septiembre todo el cruce de redes sociales desde que se empezó a agitar su nombre.

Es bastante conocida y eso, lo saben en las dos veredas, es muy importante para la elección. El impacto sólo se midió en el área metropolitana, igual, pero le dio mejor que a otros “compañeros”.

El nombre de Claudia Ríos empezó a circular en el peronismo también como una alternativa para la fórmula provincial. Foto: Gentileza Poder Judicial

¿Sanz candidato?

No. Bah. No necesariamente. El verdadero mensaje del sureño fue “salgan a jugar”. No es que descarte la posibilidad de plano, pero probablemente se le dio más dimensión de la que estaba intencionada a su respuesta. Fue en una entrevista que le dio a Luis Novaresio y en la que, de nuevo, buscó enviar una señal al mundo radical.

En Mendoza todavía está tibia esa ancha avenida que no quiere ni a los Kirchner ni a Milei en el poder en 2026, pero le representará un desafío al cornejismo, porque esa demanda heterogénea de un candidato de centro tiene buena cantidad de radicales. Ulpiano Suarez, de hecho, está referenciado en esa UCR que no quiere sostener los puentes con Casa Rosada.

El movimiento está más que verde, eso sí, porque los cinco gobernadores radicales entienden que el mejor camino parece ser mantener una sintonía electoral para el año que viene.

Tadeo mueve sus fichas y aparece una inversión chilena

El candidato que se movió esta semana fue Tadeo García Zalazar. El lunes se reunió con la CECIM, la Cámara de Constructores Independientes. Ellos mismos parece que quisieron que hubiese foto y rosca en los medios de comunicación, lo que puede leerse como un apoyo político para lo que viene.

No hubo grandes definiciones: fuera de lo que trascendió, le pidieron que los pagos se hagan en un plazo menor. Ya no hay alta inflación como hace tres años, pero tener esos montos un poco antes les permite estar más holgados con las tasas de financiamiento de las que se nutren esas constructoras.

Sí aparece algo fuerte por afuera: más allá de que las 22 mil casas para docentes puedan mover mucho o poco la aguja de la construcción en Mendoza, lo que acaba de aparecer es la posibilidad de que ese número se amplíe bastante más: una constructora fuerte de Santiago de Chile levantó el teléfono para hablar con el Gobierno. Tienen el plan de conseguir financiamiento del otro lado de la cordillera (a tasas y plazos que acá no tendría casi nadie) y edificar acá a través de una constructora local. Hará 30 días comenzaron las conversaciones. Habrá que ver.

Tadeo, otro radical en carrera. La agenda productiva también funciona como escenario para empezar a mostrar quiénes pretenden ocupar lugares en 2027.

Los Nihuiles, la pelea con La Pampa y la Corte

La semana estuvo marcada por la “guerra” con La Pampa por las regalías de Los Nihuiles. Para el que no lo siguió, el jueves 10 de septiembre la Nación decidió que Mendoza no debe compartir más el 12% de regalías hidroeléctricas de esa central con los pampeanos. Que es todo para estas tierras. ¿Cuánto? 2,5 millones de dólares al año, afinó la ministra esta semana en el programa "Séptimo Día" (El Siete), pero con potencial de ser mucho más cuando la central esté de vuelta al 100%.

La novedad es que la provincia ya piensa en pedir la inhibitoria del juez de Santa Rosa que puso en pausa la decisión nacional, Juan José Baric. Solicitarán que se le quite la posibilidad de definir en el conflicto y quede todo en manos de la Corte. Sería esta semana.

A propósito, fueron horas interesantes en la cartera de Latorre. El viernes, en el Mendoza Energy Summit, del que participó Cornejo y estuvo presente vía Zoom el titular de YPF, Horacio Marín, el gobernador lanzó las claves de la Ley de Hidrocarburos modificada que había prometido el 1 de mayo.

Marín luego elogió algunos de los cambios en la provincia en esa materia, como el sistema de regalías variables. La cereza del postre fue el anuncio de que la exploración en la lengua norte (o sea, la nuestra) de Vaca Muerta pasará de dos a cinco pozos, con tres que sumará YPF.