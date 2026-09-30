La pelea entre Mendoza y La Pampa por las regalías de los Nihuiles llegó a la Corte

La disputa por las regalías de Los Nihuiles en la que se enfrentan Mendoza y La Pampa llegó a la Corte Suprema de la Nación.

Ante esa actuación en Casa de Gobierno se mostraron cautos, y antes de ilusionarse, prefirieron esperar a que se conozca el dictamen de la Procuración General. La novedad le llegó a la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, cuando estaba en medio de la agenda de la Argentina Week de la que participa en París.

Cornejo y Milei coincidieron en reclamar la inhibición del juez pampeano

Hace poco más de una semana, el gobernador Alfredo Cornejo celebraba que la Nación coincidiera con Mendoza en pedir la inhibición del juez federal de La Pampa que había aceptado el amparo de ese gobierno contra la posibilidad de que el 100% de las regalías de Los Nihuiles le quedase a Mendoza.

En aquel momento el mismo Alfredo Cornejo se jactaba que la gestión de Milei se alineara a su pedido de que la Corte Suprema dirima el conflicto.

Para el mandatario provincial, la sede judicial pampeana no tenía competencia para intervenir en la controversia, ya que la cuestión de fondo y antecedentes del litigio están en la órbita exclusiva del máximo tribunal del país.

Alfredo Cornejo y Javier Milei coincidieron en dos cosas: primero que el 100% de las regalías de Los Nihuiles le corresponden a Mendoza y segundo que el juez federal de La Pampa debía inhibirse porque no es su competencia dirimir esa causa interjurisdiccional.

"Así como lo pidió Mendoza, la Nación también requirió la inhibición del juzgado federal de Santa Rosa, por su incompetencia frente a lo ya resuelto sobre las regalías de Los Nihuiles. Es la Corte Suprema la que tiene que decidir, lo solicitamos con sobrados fundamentos, convencidos de que esta discusión solo se resuelve allí", remarcó el mandatario mendocino.

E insistió en sus redes sociales: "La Pampa intentó meter por la ventana una disputa que ingresamos por la puerta. Sabían que el juzgado de Santa Rosa es incompetente y así y todo avanzaron. ¿Ignorancia? No creo. ¿Manotazo? Tal vez".

Una disputa por regalías millonarias

Luego de conocerse el decreto de Milei, el Gobierno de Mendoza anunció que la Nación le había reconocido su derecho de percibir el 100% de las regalías por la energía generada en Los Nihuiles. Es que desde 1973 la alícuota del 12% era compartido por ambas provincias, es decir, un 6% para cada una, lo que paralelamente sustanció un juicio millonario por retroactividad.

Ese reconocimiento le significaría a la Provincia un millonario ingreso en dólares, no sólo por lo que empezaría a cobrar en el 2027 sino por lo que no cobró en esos 50 años en que compartió esas regalías con La Pampa.

"En 2027 cobraríamos U$S2,5 millones anuales", estimó la ministra Jimena Latorre en un reciente paso por el programa Séptimo Día.

Es que según los registros provinciales, el 6% de las regalías que cobró Mendoza hasta ahora suponían unos U$S1,2 millones anuales, y es esa cifra la que se duplicaría si se mantiene la decisión del gobierno nacional.