Bizcochuelo crudo en el centro y cocido por fuera: ¿por qué pasa esto en el horno y cómo puedo evitarlo?

Por ejemplo, la harina es la encargada de aportar estructura y soporte a la masa del bizcochuelo; los huevos son emulsionantes, ligue y agentes leudantes cuando se baten bien.

Cada ingrediente cumple una función en las preparaciones.

El azúcar actúa como endulzante en el bizcochuelo y retiene la humedad en el interior. Los leudantes químicos producen dióxido de carbono durante el horneado y hacen que la masa se expanda y aumente su volumen.

Los líquidos como la leche, el agua o el jugo hidratan los ingredientes secos y la materia grasa suaviza la textura del bizcochuelo y retarda el endurecimiento por más tiempo.

Razones por las que el bizcochuelo queda crudo por dentro y cómo evitarlo

Un bizcochuelo crudo por dentro y cocido crocante por fuera es difícil de recuperar. Aunque se pueden realizar algunos trucos de cocina para no tener que tirar toda la mezcla, no queda del todo bien.

Esto pasa muy seguido en el bizcochuelo por diversos motivos, evitables y controlables.

La primera causa es la temperatura del horno. Si el horno está muy alto o lo precalentamos a una temperatura muy fuerte por demasiados minutos, la corteza externa del bizcochuelo se cocina rápido y el calor no logra pasar al interior. Por eso el bizcochuelo queda crudo por dentro.

El desequilibrio entre líquidos y sólidos también es un problema. Si hay exceso de grasa o leche, la masa queda pesada y no logra evaporar la humedad.

La temperatura del horno es muy importante para que el bizcochuelo salga bien.

Un agente leudante vencido o un mal amasado también puede generar problemas de cocción en el horno, así como abrir el horno antes de tiempo (produce un choque térmico que colapsa la estructura antes de que se coagule el huevo).

Para que el bizcochuelo quede perfecto, hay que mantener una temperatura constante y envolvente en el horno, usar proporciones exactas de ingredientes, no abrir el horno durante la cocción y mezclar con movimientos envolventes.