Cómo hacer Postre tres leches: la receta del bizcochuelo húmedo y riquísimo para el mate

El postre tres leches es una de las recetas más populares de la gastronomía latinoamericana. Se trata de un bizcochuelo suave y húmeda que se caracteriza por estar bañada con una irresistible mezcla de tres tipos de leche, logrando una textura cremosa y un sabor dulce.
Aunque existen diferentes versiones sobre su origen, esta receta se convirtió en un clásico de las mesas latinoamericanas. Algunas teorías sitúan sus comienzos en Nicaragua durante la década de 1930, mientras que otras señalan a México como su lugar de origen.
Receta del postre tres leches, la torta húmeda
Ingredientes:
- 1 pote de leche condensada
- 300 g de leche evaporada
- 280 g de crema de leche
- 1 taza de azúcar
- 6 huevos
- 1/2 cdta. de sal (opcional)
- 1/2 cdta. de polvo de hornear
- 1 taza de harina 0000
- 2 cdas. de cacao en polvo (opcional)
- 100 g de merengue (opcional)
La torta tres leches lleva, entre sus ingredientes, leche evaporada. Aunque se puede reemplazar por leche común, te contamos cómo hacerla casera.
Cómo preparar la receta del postre tres leches, paso a paso
- Primero, en un bol grande, une la leche condensada con la leche y la crema. Mezcla bien y reserva.
- A continuación, en otro recipiente, coloca las claras de huevo (reserva las yemas) y bate hasta formar picos. Agrega sal, azúcar y esencia de vainilla (opcional). Agrega las yemas de a una y luego incorpora la harina y el polvo de hornear tamizados con movimientos envolventes.
- Lleva la preparación a un molde enmantecado y enharinado y cocina en el horno precalentado a 180°C por 35 minutos.
- Por último, retira del horno y con un palito de brochette pincha todo el bizcochuelo. Vierte la preparación de las tres leches por encima y deja en la heladera hasta que se enfrie.
- Opcional: si quieres, decora el postre tres leches con merengue picado por encima y espolvorea cacao en polvo.
Leche evaporada casera: la receta con 1 ingrediente
Ingredientes:
- 1 litro de leche entera
Procedimiento:
- Coloca la leche entera dentro de una olla ancha a fuego máximo. Espera a que hierva y baja el fuego.
- Remueve cada cinco minutos con una cuchara de madera para evitar la nata. Si se forma nata, hay que retirarla y seguir.
- Una vez que a leche haya reducido un 60%, cuélala y quítale los restos de nata para reservar el líquido. Demorará 1 hora y debe quedar amarillenta, con sabor azucarado y de consistencia semi espesa.
En pocas palabras
- Postre tres leches: Conocé la popular receta latinoamericana de torta húmeda, ideal para cualquier ocasión.
- Preparación paso a paso: Aprende a elaborar el bizcochuelo y la mezcla de tres leches para un resultado cremoso y delicioso.
- Leche evaporada casera: Descubre cómo preparar este ingrediente clave con un solo producto lácteo y un sencillo procedimiento.
Resumen generado por Thinkindot AI