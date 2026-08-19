Sin harina ni azúcar: Galletas de limón, la receta casera en 10 minutos y para adelgazar

Las galletas de limón son una alternativa casera y sencilla para quienes buscan recetas dulces dentro de una alimentación equilibrada. Esta preparación se destaca por no llevar azúcar ni harina y por combinar el sabor fresco del limón con la textura de la avena.
Entre las recetas saludables, estas galletas son una opción práctica para disfrutar durante el desayuno o la merienda. Su preparación requiere pocos ingredientes y se puede realizar en simples pasos, por lo que resulta ideal para tener algo casero listo para acompañar el mate, el café o una infusión.
Si bien ninguna receta por sí sola permite adelgazar, reemplazar productos ultraprocesados por preparaciones caseras puede ser una estrategia para mejorar la calidad de la alimentación. Estas galletas de limón también pueden adaptarse con diferentes ingredientes según las preferencias de cada persona.
Recetas para la dieta: galletas de limón sin harina ni azúcar
Las galletas de limón sin harina ni azúcar son una de las recetas ideales para quienes buscan opciones más saludables sin resignar sabor. Con ingredientes como coco, ralladura de limón y avena, esta preparación logra un resultado delicioso, aromático y con una textura irresistible.
A continuación, una receta fácil y rápida para preparar galletas de limón caseras, inspirada en la propuesta de Paulina Cocina. ¿Qué ingredientes necesitas?
Ingredientes:
- 30 g de coco rallado
- 70 g de avena
- 2 sobres de edulcorante o stevia
- Esencia de vainilla
- 1/2 cdta. de polvo de hornear
- Ralladura de 1 limón
- 1 pizca de sal (opcional)
- 1 huevo
Puedes usar avena arrollada o una mezcla de avena y salvado de avena. Incluso, puedes procesar una parte hasta que quede como harina. De esa manera, obtendrás unas galletas más suaves.
Cómo hacer galletas de limón sin harina ni azúcar
- Primero, en un bol, coloca el coco rallado y la avena. Agrega el edulcorante y mezcla bien.
- A continuación, ralla la cáscara de medio limón y suma la esencia de vainilla y la pizca de sal para realzar los sabores.
- Luego, agrega el huevo e integra la preparación con un tenedor. Integra con la mano y deja reposar la masa por unos minutos para que se hidrate el coco y la avena.
- Pasado ese tiempo, arma bolitas pequeñas y aplástalas para formar las galletas. Llévalas a una placa de horno a 180 °C por 10 minutos o hasta que estén doradas en la superficie.
- Opcional: si quieres, dentro de la preparación, puedes sumar frutos secos picados a las galletas de limón.
En pocas palabras
- Galletas de limón: La receta casera y saludable, sin harina ni azúcar, ideal para adelgazar.
- Preparación rápida: Se elaboran en 10 minutos con ingredientes como avena, coco rallado y ralladura de limón.
- Opción equilibrada: Reemplaza ultraprocesados para mejorar la alimentación, con adaptaciones posibles según el gusto.