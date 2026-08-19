Sin harina ni azúcar: Galletas de limón, la receta casera en 10 minutos y para adelgazar

Entre las recetas saludables, estas galletas son una opción práctica para disfrutar durante el desayuno o la merienda. Su preparación requiere pocos ingredientes y se puede realizar en simples pasos, por lo que resulta ideal para tener algo casero listo para acompañar el mate, el café o una infusión.

Si bien ninguna receta por sí sola permite adelgazar, reemplazar productos ultraprocesados por preparaciones caseras puede ser una estrategia para mejorar la calidad de la alimentación. Estas galletas de limón también pueden adaptarse con diferentes ingredientes según las preferencias de cada persona.