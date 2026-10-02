La receta del Tzatziki griego: la salsa de yogur fácil y fresca para acompañar tus comidas

El tzatziki griego es una de esas recetas fáciles y frescas que se preparan en pocos minutos y sin necesidad de cocinar. Esta tradicional salsa combina yogur griego, pepino, ajo, limón, menta y aceite de oliva para conseguir una preparación cremosa y llena de sabor.
Además de ser muy sencilla, esta salsa de origen griego es una opción versátil para acompañar diferentes comidas. El tzatziki puede servirse como aperitivo junto con vegetales, pan o tortillas, y también es ideal para sumar un toque fresco y cremoso a otros platos.
Receta para preparar tzatziki
Ingredientes:
- 2 yogures griegos
- 1 pepino
- 1 cucharada de aceite de oliva extra virgen
- 2 cucharadas de menta fresca picada
- 1 diente de ajo
- 1/2 limón
- Pimienta negra molida
- Sal
Cómo preparar la salsa tzatziki, la receta paso a paso
- Primero, pela y lava bien el pepino. Rállalo con un rallador fino hasta obtener una especie de puré, agrega una pizca de sal y déjalo escurrir en un colador para eliminar el exceso de agua.
- A continuación, coloca el yogur griego en un recipiente y mézclalo con el aceite de oliva, el ajo picado, el jugo de medio limón, la menta, la sal y la pimienta. Si utilizas yogur común, también puedes escurrirlo previamente para conseguir una textura más cremosa.
- Luego, incorpora el pepino bien escurrido y mezcla suavemente todos los ingredientes hasta integrar. Finalmente, lleva la salsa a la heladera y déjala reposar durante un par de horas. De esta manera, el tzatziki queda más frío y adquiere una textura más espesa.
- Esta preparación puede servirse acompañada de bastones de zanahoria, pepino y otros vegetales, además de pan naan, dürum o tortillas.
Detalles de la receta
- Tiempo de preparación: 15 minutos
- Tiempo de reposo: 2 horas
- Tiempo total: 2 horas y 15 minutos
- Rendimiento: 4 porciones aprox.
En pocas palabras
- Tzatziki griego: Preparación fácil y fresca de salsa con yogur, pepino, ajo, limón, menta y aceite de oliva.
- Versatilidad: Ideal como aperitivo o para acompañar comidas, aportando cremosidad y sabor.
- Receta: Combina yogur griego, pepino rallado, aceite de oliva, ajo, limón, menta, sal y pimienta, con reposo en heladera.
Resumen generado por Thinkindot AI