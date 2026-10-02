Receta de Salsa 4 quesos: la versión tradicional con 8 ingredientes especiados

La salsa cuatro quesos es una de las recetas más cremosas y sabrosas para acompañar todo tipo de pastas. Aunque suele asociarse con tallarines, ñoquis, ravioles o mostacholes, también puede utilizarse para acompañar carnes, pescados, pollo y verduras.
Para preparar esta salsa se combinan cuatro variedades de queso que aportan diferentes sabores y texturas: parmesano, roquefort, muzzarella y queso mantecoso o cheddar. La mezcla se integra con manteca, harina y leche hasta obtener una preparación suave, cremosa y llena de sabor.
El origen de la salsa cuatro quesos
La salsa cuatro quesos está inspirada en la tradición gastronómica italiana y se popularizó como una preparación ideal para acompañar pastas. Su característica principal es combinar distintos quesos en una misma salsa para lograr un resultado intenso y cremoso.
Con el tiempo, la receta incorporó diferentes variedades de queso según el país y los ingredientes disponibles. Por eso existen distintas versiones de esta preparación, aunque todas mantienen la idea de combinar cuatro quesos para conseguir una salsa con mucho sabor.
Además de utilizarla como acompañamiento, puedes cocinar directamente las pastas, carnes o verduras en esta salsa para que absorban toda su cremosidad. Es una de esas recetas fáciles y versátiles que pueden transformar un plato sencillo en una comida especial.
Receta para hacer salsa cuatro quesos
Ingredientes:
- 150 g de queso parmesano
- 100 g de queso mantecoso (se puede reemplazar por cheddar)
- 100 g de queso muzarella
- 100 g de queso azul
- 100 g de manteca
- 100 g de harina común
- 1 l de leche
- Pimienta, a gusto
Cómo preparar la salsa cuatro quesos tradicional: la receta paso a paso
- Primero, ralla el queso parmesano, corta el cremoso, el azul y el muzarella en cubos.
- A continuación, derrite manteca en una sartén e incorpora harina. Cocina por 2 minutos, sin dejar de mezclar.
- En otro recipiente, calienta la leche y súmala a la sartén. Mezcla con una cuchara de madera por 5 minutos y agrega los quesos. Cocinar por 5 minutos más sin dejar de revolver. Condimenta.
- Por último, cocina la pasta elegida y vierte la salsa 4 quesos por encima. Sirve caliente y disfruta de esta exquisita receta.
En pocas palabras
- Salsa cuatro quesos: Receta cremosa y sabrosa ideal para pastas, carnes y verduras.
- Ingredientes clave: Parmesano, roquefort, muzzarella, queso mantecoso, manteca, harina y leche.
- Preparación sencilla: Rallar quesos, derretir manteca, integrar harina y leche, añadir quesos y cocinar.