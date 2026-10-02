La lengua a la vinagreta es una de las recetas más tradicionales de la cocina argentina y una opción ideal para preparar en casa. Su textura tierna, su sabor inconfundible y el toque fresco de la vinagreta la convierten en una entrada perfecta para compartir en reuniones familiares, picadas o disfrutar como parte de una comida.
Receta de Lengua a la vinagreta con 7 ingredientes
La lengua a la vinagreta, una receta tradicional argentina, se prepara con solo siete ingredientes y es ideal para entradas o picadas
Aunque necesita una cocción prolongada para que la carne quede bien tierna, la preparación es sencilla y requiere pocos ingredientes. Una vez cocida y cortada en fetas finas, la lengua se combina con una vinagreta preparada con aceite, vinagre, ajo y condimentos que realzan su sabor.
Entre las recetas clásicas y rendidoras, la lengua a la vinagreta ocupa un lugar especial. Se puede servir fría, acompañada con ensaladas, pan casero o como parte de una picada, y es una alternativa sabrosa para quienes disfrutan de los platos tradicionales de la gastronomía argentina.
Receta para hacer lengua a la vinagreta casera
El truco para que la lengua a la vinagreta quede en su punto justo es tener en cuenta la proporción entre aceite y vinagre, que debe ser 1/2 taza de vinagre cada 1 taza de aceite.
Para que la vinagreta tenga un sabor concentrado, se puede preparar el día anterior. De esa manera, se amalgaman los sabores. ¿Qué necesitas para esta receta?
Ingredientes:
- 1 lengua de vaca
- 1/2 taza de aceite
- 1 taza de vinagre
- 3 dientes de ajo
- 3 cdas. de perejil
- Sal y pimienta
- Condimentos: laurel, romero y tomillo
Cómo preparar la receta de Lengua a la vinagreta, paso a paso
- Primero, en una olla, coloca la lengua con agua y lleva a hervir. Agrega sal, pimienta, laurel, romero y tomillo. Cocina por tres horas hasta que quede tierna y retírala del fuego.
- A continuación, deja reposar la lengua en la misma olla con agua hasta que esté tibia. Luego, retira la piel y deja reposar y enfriar en la heladera antes de rebanarla.
- Mientras tanto, en un bol, coloca ajo picado, perejil, sal, pimienta, aceite y vinagre. Revuelve bien.
- Para terminar con la receta, filetea la lengua y distribuye capas de fetas y la vinagreta. Repite el proceso entre capa y capa.
En pocas palabras
- Receta tradicional: La lengua a la vinagreta es un plato clásico argentino ideal para reuniones.
- Preparación sencilla: Requiere pocos ingredientes y un método fácil de seguir en casa.
- Ingredientes clave: Se necesitan lengua, aceite, vinagre, ajo, perejil, sal, pimienta y condimentos.