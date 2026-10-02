Receta de Lengua a la vinagreta con 7 ingredientes

Aunque necesita una cocción prolongada para que la carne quede bien tierna, la preparación es sencilla y requiere pocos ingredientes. Una vez cocida y cortada en fetas finas, la lengua se combina con una vinagreta preparada con aceite, vinagre, ajo y condimentos que realzan su sabor.

Entre las recetas clásicas y rendidoras, la lengua a la vinagreta ocupa un lugar especial. Se puede servir fría, acompañada con ensaladas, pan casero o como parte de una picada, y es una alternativa sabrosa para quienes disfrutan de los platos tradicionales de la gastronomía argentina.