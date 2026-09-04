"Semidesnudez" en Lavalle: el Concejo Deliberante culpa al pasado y el municipio dice que no va a controlar

La respuesta del Concejo Deliberante de Lavalle

Frente a la catarata de críticas por el tono retrógrado y la falta de parámetros objetivos, la presidenta del Concejo Deliberante de Lavalle, Guadalupe Parés Martino, intentó justificar la medida ante la insistencia de pedido de respuesta por parte de Diario UNO.

Sin embargo, en lugar de fundamentar el criterio técnico o estético que utilizará el municipio de Lavalle para aplicar la normativa ya vigente en estos nuevos comercios, la funcionaria legislativa prefirió culpar al pasado.

Parés Martino argumentó que la norma es simplemente una "modificatoria" de la Ordenanza Nº 765 del año 2011 y un "copiado" adaptado a la Ley Provincial 8296/2011.

Edgardo González es el intendente de Lavalle. Su secretario de Gobierno aclaró a este diario que no saldrán a controlar la desnudez o semidesnudez provocativa en eventos al aire libre. Foto: Gentileza Municipalidad de Lavalle

Según su postura, la intención principal era regular cuestiones operativas para "patios de eventos" sobre todo al aire libre, ahora que llega el calorcito y que no contaban con un marco legal para su funcionamiento.

En esa línea de argumentación se mostró el secretario de Gobierno del municipio, Sebastián Oribe, quien no obstante reconoció que esa frase de la ordenanza sobre la desnudez o semidesnudez provocativa "entiendo que se ve medio desactualizado".

La ordenanza, una "copia" del pasado

El funcionario del municipio que comanda Edgardo González confirmó que "el objeto de la actualización o modificación de nuestra ordenanza de 2011 fue otro, y por un tema de redacción todo lo demás quedó igual".

Y aclaró que "obviamente desde el municipio de Lavalle nosotros no vamos a destinar recursos para controlar eso (la desnudez o semidesnudez provocativa), los únicos encargados de controlar eso son las personas mayores de edad o los padres o tutores de los menores de edad que presencien ese evento".

Entre otros puntos, la ordenanza municipal establece para estos comercios nocturnos a cielo abierto un límite sonoro de 60 decibeles en el volumen, funcionar sólo los viernes, sábados, domingos y feriados con un cierre tope de las 2 de la madrugada y contar con un área de estacionamiento propia o cercano (no más de 300 metros).

Espectáculos con desnudez o semidesnudez provocativa en sus artistas deberían ser sancionados, según ley provincial. Foto: Gentileza El Estudio Danza

La defensa de la presidenta del Concejo Deliberante lavallino se sostuvo en el argumento de que como la cláusula ya estaba redactada en una ordenanza de hace 15 años, se mantuvo sin revisar, modernizar ni cuestionar.

"El articulado, tanto de la ordenanza del 2011 como esta modificatoria, respeta la Ley Provincial que manifiesta en su redacción la prohibición de realizar espectáculos de desnudez, semidesnudez y/o striptease en eventos o locales autorizados para que ingresen menores de edad", explicó a este medio Guadalupe Parés Martino.

Arbitrariedad a la hora de aplicar la sanción

La justificación de Parés Martino se ampara en que "este nuevo comercio (patio de eventos), agregado en la modificatoria, es un espacio para que concurra la familia y es nuestra responsabilidad garantizar que se respeten las premisas establecidas en la Ley Provincial 8296/2011".

La disposición municipal encendió los ánimos del sector artístico y social, con usuarios expresando en redes su preocupación por dejar a merced de la arbitrariedad de un inspector municipal si una persona está provocando con su vestuario artístico o vestimenta para ser sancionada.

"A la falta de parámetros objetivos se suma que el cuerpo de inspección municipal está integrado históricamente en su mayoría por hombres. Esto transforma la ordenanza en una herramienta moralista: la definición de 'semidesnudez' queda bajo la mirada y el juzgamiento masculino", fue una de las reflexiones virales tras conocerse la medida en Lavalle.

Una ordenanza que roza la censura artística y el control moral

Al ratificar que la aplicación y el control de esta norma quedará exclusivamente en manos del Área de Inspección General Municipal, el Concejo Deliberante dejó sin responder la pregunta de fondo: ¿un show de danza urbana con prendas ajustadas o un músico actuando sin remera en pleno verano mendocino correrán el riesgo de ser sancionados según el criterio del inspector de turno?

Para la presidenta del Concejo Deliberante de Lavalle, por semidesnudez se entiende simplemente "como el estado de estar casi o parcialmente desnudo".

Y de este modo terminó confirmando la vigencia de una norma donde la línea entre el ordenamiento urbano, el control moral y la censura previa queda completamente desdibujada.