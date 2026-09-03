Escándalo en la comisaría: un policía le robó la tarjeta a un compañero para comprar fiambre y quedó detenido

La pista del comercio y el análisis de las cámaras de seguridad

Ante la sorpresiva maniobra financiera, el damnificado logró contactarse telefónicamente con el comercio donde se habían registrado las operaciones para averiguar quién había presentado el plástico. Desde el establecimiento le confirmaron que la compra había sido realizada por un hombre uniformado, quien adquirió fiambre y variedad de quesos destinados a la cena.

La causa quedó bajo la órbita de la UFI Delitos Especiales, liderada por el fiscal Nicolás Schiattino. Tras ordenar el relevamiento inmediato de las cámaras de seguridad del local comercial, las imágenes permitieron identificar con claridad al autor de las transacciones: el propio compañero de guardia de la víctima.

Detención en pleno turno y acusación judicial

Con las pruebas integradas al expediente, la jueza de turno avaló la orden de detención solicitada por la fiscalía. Integrantes de la Brigada de la UFI irrumpieron en la Comisaría 17ª de Chimbas y aprehendieron al sospechoso mientras cumplía sus funciones operativas.

Luego de ser desarmado en el acto, el efectivo fue trasladado a los calabozos de la Comisaría 28ª, donde aguarda la audiencia imputativa. Las autoridades judiciales confirmaron que el agente afrontará cargos por:

Ilícito intramuros: Delito cometido dentro de la propia seccional policial aprovechando la confianza del recinto.

Delito cometido dentro de la propia seccional policial aprovechando la confianza del recinto. Hurto: Sustracción ilegítima de la tarjeta de la mochila de la víctima.

Sustracción ilegítima de la tarjeta de la mochila de la víctima. Utilización fraudulenta de tarjeta bancaria: Realización de compras mediante la suplantación de identidad en la billetera virtual.