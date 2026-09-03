Un hecho inverosímil sacude a la fuerza policial de la provincia de San Juan. Un efectivo de 25 años, que se desempeñaba como escribiente en la Comisaría 17ª de Chimbas, fue arrestado en su lugar de trabajo acusado de sustraer la tarjeta de crédito de la billetera virtual de un colega de la seccional para realizar compras personales en un comercio de barrio.
Escándalo en la comisaría: un policía le robó la tarjeta a un compañero para comprar fiambre y quedó detenido
El insólito episodio ocurrió en la Comisaría 17ª de Chimbas, San Juan. El agente de 25 años fue descubierto por las cámaras de seguridad de un comercio tras realizar consumos por 80 mil pesos.
El descuido en la seccional y las alertas en el celular
La maniobra comenzó a gestarse durante la jornada laboral en la dependencia policial. Según la denuncia radicada ante la Justicia, la víctima dejó su mochila en la mesa del "casino" —el área de descanso y desayuno de la comisaría— antes de salir a cubrir un operativo por un siniestro vial y posteriormente dirigirse a la guardia de calabozos. En el interior de su bolso se encontraba su billetera con documentación personal y sus plásticos bancarios.
Al finalizar su turno, el damnificado acudió a un quiosco cercano y comenzó a recibir notificaciones automáticas en su teléfono celular que le advertían sobre consumos no autorizados. Al revisar la aplicación de su billetera virtual, constató un faltante cercano a los 80 mil pesos.
La pista del comercio y el análisis de las cámaras de seguridad
Ante la sorpresiva maniobra financiera, el damnificado logró contactarse telefónicamente con el comercio donde se habían registrado las operaciones para averiguar quién había presentado el plástico. Desde el establecimiento le confirmaron que la compra había sido realizada por un hombre uniformado, quien adquirió fiambre y variedad de quesos destinados a la cena.
La causa quedó bajo la órbita de la UFI Delitos Especiales, liderada por el fiscal Nicolás Schiattino. Tras ordenar el relevamiento inmediato de las cámaras de seguridad del local comercial, las imágenes permitieron identificar con claridad al autor de las transacciones: el propio compañero de guardia de la víctima.
Detención en pleno turno y acusación judicial
Con las pruebas integradas al expediente, la jueza de turno avaló la orden de detención solicitada por la fiscalía. Integrantes de la Brigada de la UFI irrumpieron en la Comisaría 17ª de Chimbas y aprehendieron al sospechoso mientras cumplía sus funciones operativas.
Luego de ser desarmado en el acto, el efectivo fue trasladado a los calabozos de la Comisaría 28ª, donde aguarda la audiencia imputativa. Las autoridades judiciales confirmaron que el agente afrontará cargos por:
- Ilícito intramuros: Delito cometido dentro de la propia seccional policial aprovechando la confianza del recinto.
- Hurto: Sustracción ilegítima de la tarjeta de la mochila de la víctima.
- Utilización fraudulenta de tarjeta bancaria: Realización de compras mediante la suplantación de identidad en la billetera virtual.
En pocas palabras
- Incidente policial: Un agente de 25 años fue detenido en San Juan por robarle la tarjeta a un compañero.
- Compras ilícitas: Usó la tarjeta para comprar unos 80 mil pesos en fiambre y quesos en un comercio.
- Pruebas contundentes: Las cámaras de seguridad del local y las notificaciones del celular confirmaron el hecho.